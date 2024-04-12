新內閣小野掌文化部 教長鄭英耀、交通部長李孟諺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、吳書緯台北12日電）內定行政院長卓榮泰今天主持記者會，宣布520後第二波內閣人事，包含文化部長為知名作家李遠（小野）、內政部長為前民進黨立委劉世芳、交通部長是現任政院秘書長李孟諺，法務部長為台北地方檢察署檢察長鄭銘謙，教育部長則由中山大學校長鄭英耀接任。

卓榮泰說， 劉世芳 劉世芳小檔案 生日：1959年8月13日

學歷：淡江大學化學工程系學士、美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士

經歷：工研院副工程師、澎湖縣政府機要秘書、台北市環保局長、台中縣副縣長、立法院第5屆立委、行政院秘書長、總統府副秘書長、國家安全會議副秘書長、2009高雄世運組委會常務董事、高雄市副市長、第9屆及第10屆立委 看更多 關閉 在台北、台中、高雄、澎湖都擔任過政務官，等於在北、中、南、離島都有區域治理經驗，尤且在多年前的高雄氣爆時擔任指揮官，對緊急事件的應變能力非常卓越。劉世芳也擔任過3屆立委、行政院秘書長，總統府副秘書長，在國會跟行政單位有相當多的溝通協調經驗。

卓榮泰表示，希望劉世芳未來展現這種多元協調能力，讓整個團隊穩定精進，更要力拚5打（黑、金、槍、毒、詐）、7安（維護治安、食安、道安、公安、校安、居安、網路安全）。

法務部長內定 鄭銘謙 鄭銘謙小檔案 出生：1958年10月12日

學歷：國立中興大學法律學系

經歷：台北地方檢察署署長（現職）、台南地檢署檢察長、雲林地檢署檢察長、法務部廉政署副署長、法務部廉政署主任秘書、法務部法規委員會參事、法務部法律事務司副司長、法務部廉政署署長、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長 看更多 關閉 ，卓榮泰說，鄭銘謙擔任北檢檢察長，也曾任法務部廉政署署長，對司法的了解、部內業務都有相當多經驗，馬上可以上手，未來希望他在5打7安等治安相關問題中展現公權力，讓民眾看到公權力覺得安心，讓宵小等看到公權力就要自我收斂，成為安全的守護者。

卓榮泰指出， 李孟諺 李孟諺小檔案 生日：1966年12月12日

學歷：中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士

經歷：台北縣（現為新北市）政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長 看更多 關閉 擔任5年多的行政院秘書長，對於推動前瞻基礎建設做了很縝密規劃，並徹底執行，許多施政重要成果都由他協助院長在任內一一落實。

他進一步表示，李孟諺是水利工程專家，新政府希望善用他的專長，在氣候變遷時局中，替交通基礎建設增加更多韌性。

卓榮泰介紹教育部長 鄭英耀 鄭英耀小檔案 生日：1955年10月12日

學歷：政治大學教育研究所博士

經歷：中山大學教育所教授、高雄市政府教育局局長、台灣產學策進會理事長、高等教育評鑑中心基金會董事、工業技術研究院董事、中山學術研究基金會董事、教育部顧問兼創造力教育領域召集人 看更多 關閉 ，強調他曾兩度出任高雄市教育局長，在高等教育、基礎教育、教育行政上有豐富經驗，且過去在推動雙語教學、培養大學生國際競爭力、提高大學科研能量等都有仔細研究與推動，未來將是落實國家希望工程重要推手。

他說，新政府未來會跟社會持續對話，按照社會需求、民眾認同，逐步做教育政策的檢討跟推動，但在跟世界連結過程中，政府責無旁貸須提升大學生國際競爭力、提高大學科研能力，才能展現競爭力，接軌世界。

對於 小野 李遠（小野）小檔案 生日：1951年10月30日

學歷：國立台灣師範大學生物系學士

經歷：台灣電影新浪潮重要推手、作家、編劇、華視總經理、紙風車文教基金會董事長、台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長 看更多 關閉 接掌文化部，卓榮泰表示，任何文化建設與構想都不可能立竿見影，必須長時間累積生活經驗跟方式，非常感激能從文化界找到一位肯為公眾服務的人，期盼李遠未來可以結合在文化界多重的關係人脈、學者專家，傳承以及創新，打造文化、永續、世界的台灣，讓世界清楚看到台灣的優質跟美麗。

卓榮泰介紹未來閣員前，先提到近期各媒體紛紛預測未來內閣人事，但在徵詢過程中都還沒有跟對方談，名字就在媒體出現，尤其是要徵詢某個人意見時，媒體出現的是另外一位名字，非常尷尬，對方會問是不是備胎，或是有另一位備胎。

卓榮泰強調，內閣人事進行到一個階段，都會向大家報告，在這之前都不會向任何人表示名單；他在媒體聯訪時說，徵詢工作一定會在520之前完成，分階段逐步對外報告。（編輯：林淑媛）1130412