內定新內閣法務部長 鄭銘謙：將全力以赴

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（中央社記者林長順台北12日電）內定行政院長卓榮泰今天宣布第2波內閣人事，台北地檢署檢察長鄭銘謙將接任法務部長。鄭銘謙表示，上任後將全力以赴，強力落實「五打七安」政策。

卓榮泰今天宣布520後第2波內閣人事，包含文化部長為知名作家李遠（小野）、內政部長為前民進黨立委劉世芳、交通部長是現任行政院秘書長李孟諺、法務部長為台北地方檢察署檢察長鄭銘謙，教育部長則由中山大學校長鄭英耀接任。

卓榮泰指出，鄭銘謙擔任北檢檢察長，也曾任廉政署署長，對司法的了解、部內業務都有相當多經驗，馬上可以上手，未來希望他在「五打七安」等治安相關問題中展現公權力，讓民眾看到公權力覺得安心，讓宵小等看到公權力就要自我收斂，成為安全的守護者。

鄭銘謙為司法官訓練所第26期結業，曾任雲林、台南等地檢署檢察長與金門高分檢檢察長，也擔任法務部法律事務司副司長、廉政署正副署長等要職，檢察、廉政、行政資歷完整。

鄭銘謙是台灣司法界首位接任法務部長的台北地檢署檢察長，他受訪時表示，上任後將全力以赴，並強力落實「五打七安」政策，讓台灣成為安定、公義的社會。（編輯：李錫璋）1130412