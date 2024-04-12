新政府內閣名單 劉世芳掌內政、小野接文化部長
2024/4/12 10:09（4/12 10:42 更新）
（中央社台北12日電）總統當選人賴清德520將就任，10日公布內定行政院長卓榮泰等政院三長，今天進一步公布其他閣員名單，包括內政部長劉世芳
、交通部長李孟諺
劉世芳小檔案
- 生日：1959年8月13日
- 學歷：淡江大學化學工程系學士、美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士
- 經歷：工研院副工程師、澎湖縣政府機要秘書、台北市環保局長、台中縣副縣長、立法院第5屆立委、行政院秘書長、總統府副秘書長、國家安全會議副秘書長、2009高雄世運組委會常務董事、高雄市副市長、第9屆及第10屆立委
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、法務部長鄭銘謙
李孟諺小檔案
- 生日：1966年12月12日
- 學歷：中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士
- 經歷：台北縣（現為新北市）政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長
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、教育部長鄭英耀
鄭銘謙小檔案
- 出生：1958年10月12日
- 學歷：國立中興大學法律學系
- 經歷：台北地方檢察署署長（現職）、台南地檢署檢察長、雲林地檢署檢察長、法務部廉政署副署長、法務部廉政署主任秘書、法務部法規委員會參事、法務部法律事務司副司長、法務部廉政署署長、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長
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、文化部長李遠
鄭英耀小檔案
- 生日：1955年10月12日
- 學歷：政治大學教育研究所博士
- 經歷：中山大學教育所教授、高雄市政府教育局局長、台灣產學策進會理事長、高等教育評鑑中心基金會董事、工業技術研究院董事、中山學術研究基金會董事、教育部顧問兼創造力教育領域召集人
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（小野）。
李遠（小野）小檔案
- 生日：1951年10月30日
- 學歷：國立台灣師範大學生物系學士
- 經歷：台灣電影新浪潮重要推手、作家、編劇、華視總經理、紙風車文教基金會董事長、台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長
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新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰出任、前文化部長鄭麗君內定副院長，國發會主委龔明鑫轉任秘書長，前台中市議員陳世凱出任政院發言人。（編輯：林淑媛）1130412
- 2024/04/12 10:23
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卓榮泰內閣人事 劉世芳任內政部長、小野任文化部長