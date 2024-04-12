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李孟諺接任交通部長：將對等循序推動兩岸觀光

2024/4/12 22:04（4/12 22:29 更新）
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總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰（左）出任行政院長。卓榮泰12日主持新內閣成員公布記者會，宣布交通部長由行政院秘書長李孟諺（右）接任。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰（左）出任行政院長。卓榮泰12日主持新內閣成員公布記者會，宣布交通部長由行政院秘書長李孟諺（右）接任。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
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（中央社記者賴于榛台北12日電）內定交通部長李孟諺今天說，兩岸觀光將依對等開放原則，循序推動兩岸團體旅遊，但若陸方有善意回應，不排除提早進行適當調整；他也強調，現任交通部長王國材帶領團隊做得非常好，接下來將在既有基礎上努力。

內定行政院長卓榮泰今天主持記者會，宣布520後第二波內閣人事，包含文化部長為知名作家李遠（小野）、內政部長為前民進黨立委劉世芳、交通部長是現任政院秘書長李孟諺

李孟諺小檔案

  • 生日：1966年12月12日
  • 學歷：中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士
  • 經歷：台北縣（現為新北市）政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長
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、法務部長為台灣台北地方檢察署檢察長鄭銘謙，教育部長由中山大學校長鄭英耀接任。

對於將接掌交通部，李孟諺晚間接受中央社記者訪問時表示，在卓榮泰打造「行動創新AI內閣」使命下，未來將秉持「行動」與「創新」的精神，以科技創新、服務創新及數位創新，提高量能推動交通部各項建設及服務，打造永續、安全、便捷、平權、低碳的交通環境。

他也說，疫情期間對交通部業務所轄涉及的產業、業界生態及產業環境有較詳細的瞭解與掌握，也協助制定紓困及振興政策方案，未來將秉持擔任秘書長期間溝通協調政策的經驗，努力帶領交通部與陸海空交通運輸及觀光產業業界建立更好的溝通協調發展，共同面對問題、解決問題。

至於兩岸觀光，他表示，兩岸觀光交流將依對等開放原則，循序推動兩岸團體旅遊，陸方若有善意回應，兩岸氣氛朝向良性發展，不排除提早進行適當調整，「我們期望觀光交流能有好的循環、好的互動」。

他也強調，王國材帶領交通部團隊做得非常好，因此接下來他會在現有基礎上，持續努力。（編輯：蘇龍麒）1130412

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