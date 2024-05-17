卸任後第1件事 王國材：運動練回攀百岳體力

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部今天舉行部長王國材、政務次長胡湘麟歡送會。王國材接受媒體聯訪時說，他卸任後第1件事要去運動，把當次長時攀百岳的體力練回來。

王國材表示，他在交通部8年時間，包括4年11個月次長、3年1個月部長，同事告訴他，他是交通部連續時間最長的政務官，他很開心有緣分到交通部，遇到很多優秀主管支持他的政策。

對於卸任後的第1件事，王國材說，他要去運動，把體力練回來，因為從前他擔任次長時，還可以去爬百岳，當了部長後，不太有時間運動，只能爬小山。

王國材表示，他到交通部一開始是當救火隊，感受的壓力沒那麼大，因為有部長撐著，但他當了部長以後，感受到的壓力就非常大，卸任後一定要趕快開始練體力，同時多陪陪家人，尤其是太太和孫子，還有很多身體小毛病，例如腳痛、治療牙齒，都要在卸任後才有時間去看醫生。

王國材細數在交通部遇到的問題，包括桃機淹水、一系列遊覽車事故、普悠瑪號事故、南方澳大橋斷橋事故、太魯閣號事故，後來也一一克服。

王國材並提到，台鐵安全改革、桃園國際機場第3航廈和第3跑道、道安改善，是他任內還無法完成的事，他將交棒給下任交通部長李孟諺。

王國材說，他會向李孟諺分享他的經驗，但李孟諺比他細心，他怕李孟諺太操煩。

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王國材認為，李孟諺到交通部會比他辛苦，因為他很多政策都是執政黨在國會是多數下完成，現在國會3黨不過半，會有很多挑戰，他請同事繼續支持新任部長，他也會把自己當作交通部的一分子，繼續為交通部加油。

媒體請王國材替自己打分數，他說，沒辦法，因為交通建設常是一體兩面，嚴格有人反彈，不嚴格也有人反彈，例如軌道建設，有很多人支持，也有很多人反對，沒有一件事是所有人都支持的，倒是TPASS好像沒人反對。（編輯：管中維）1130517