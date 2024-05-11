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兒童交通死傷數續增 王國材：持續改進兒童安全

2024/5/11 16:13（5/11 16:31 更新）
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靖娟兒童安全文教基金會11日與台北市立兒童新樂園合作，舉辦以交通安全宣導為主的大型闖關活動「小黃帽交通安全同樂會」，交通部長王國材（前左4）到場參與，戴起小黃帽接受小朋友贈送卡片。中央社記者吳欣紜攝 113年5月11日
靖娟兒童安全文教基金會11日與台北市立兒童新樂園合作，舉辦以交通安全宣導為主的大型闖關活動「小黃帽交通安全同樂會」，交通部長王國材（前左4）到場參與，戴起小黃帽接受小朋友贈送卡片。中央社記者吳欣紜攝 113年5月11日
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（中央社記者吳欣紜台北11日電）兒少交通死傷人數續增，交通部長王國材今天說，兒童被載跟行人時事故是死傷較高主因，也是交通部努力改進方向，會從立法跟經費補助等持續改進小孩交通安全。

王國材今天出席靖娟基金會「小黃帽交通安全同樂會」活動時，針對媒體詢問去年兒童交通死傷數較高一事做上述表示。

王國材表示，經過交通部努力，去年行人交通事故的死亡數已經降低，也是歷年最低，但兒少部分，「被載」跟「行人」時發生事故是死亡數較高主因，這也是交通部一直努力改進的方向。

王國材表示，兒童交通安全有2項重要項目，其中一個是兒童被父母使用汽機車載送時，務必要妥善使用兒童安全座椅並遵循交通法規，其次是兒童走路到學校部分，去年嚴格取締路口不停讓行人並重罰後，現在已有一些成效。

王國材也說，針對兒童到學校的通行步道，去年也開始針對校園周邊安全道路進行改善，交通部113年至116的永續提升行人安全企劃，也提供每年新台幣100億元預算，希望地方政府來申請做道路改善。

不過，王國材提到，「事實上現在地方政府申請仍不如預期」，包含要做行穿線退縮、騎樓打通新建人行道等，地方政府執行上都會遇到一些阻力，交通部目前也已通過行人交通安全設施條例，給地方政府法源依據來執行。

王國材表示，交通部後續會持續從立法、經費補助等面向繼續努力，期待可以持續提升小孩交通安全。（編輯：李亨山）1130511

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