兒童交通面向調查：車輛占路降低自行上學意願

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）交通事故是兒童事故傷害中的頭號殺手，民團最新調查顯示，兒童明顯感受車輛威脅、對汽車的安全感受評比低，甚至有兒童因車輛占據道路而不想自行上下學，顯示道路環境仍需改善。

5月15日為全國兒童安全日，靖娟基金會今天發布2024兒童安全指標調查，分享兒童與家長對交通各面向包含步行、自行車、汽機車駕駛人、交通安全環境與管理措施的主觀感受評比。

靖娟執行長許雅荏今天說明調查結果，調查顯示，兒童在這四面向中，對汽機車駕駛人的行為感受是最低分的，甚至低於平均，這顯示兒童身為道路中的弱勢用路人，面對強勢交通工具會擔心跟害怕。

調查顯示，若以地區來看，中部的交通安全分數最低為3.25分，其中又以苗栗縣2.73分表現最差，六都中包含台北市、新北市與高雄市在感受上仍有進步空間。許雅荏說，縣市的評比分數值得地方政府來探討改善學童、弱勢用路人的交通安全環境。

調查兒童通學情況，結果有7成為家長接送，其中5成的學生不會想自己通學，原因包含「道路都被停車的占走了，行人走路有時候會走到汽車道很危險」、「有些車子還是不會禮讓行人，直接開過去」等。

另外，調查也發現，住家至學校的步行時間在5分鐘內，家長接送與自行上下學的比例約各半，但超出步行5分鐘的距離後，接送的比例由54%上升至87%，可進一步推測家長放心讓學童自行上下學的範圍約為步行5分鐘內的距離。

許雅荏說，這顯示道路環境跟家長擔憂仍有努力空間，「道路環境做好能讓家長放心讓小孩走路上學」。

為推廣交通安全，靖娟基金會今天也首次與兒童新樂園合作，在兒童新樂園舉辦以交通安全宣導為主的大型闖關活動「小黃帽交通安全同樂會」，盼藉此加強親子的安全概念，讓家長、小孩都能不斷學習安全知識，共同守護孩子們平安成長。（編輯：李亨山）1130511