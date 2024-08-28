保障兒童交通安全 方志友邀民眾零錢捐

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（中央社記者余曉涵台北28日電）交通為兒少事故榜首，尤其近3年有超過2.6萬名兒童因此受傷或死亡。藝人方志友今天呼籲民眾零錢捐款，以推動兒童交通安全教育。

靖娟基金會今天舉辦記者會，宣布攜手全家便利商店合作「小黃帽交通安全公益計畫」，並邀請方志友擔任代言人跟插畫家小學課本共同推動計畫，邀請民眾共同守護兒童交通安全。

靖娟基金會執行長許雅荏說，據統計，近3年未滿12歲兒童有超過2萬6000人死傷，民國110年到112年約有2690名兒童在道路行走時發生死傷事故。案件主因是衝出、跳出、兒童因身高限制、視野狹窄及道路環境中的植栽或建築物等行程死角，導致沒有看到行駛車輛，因此顯示加強兒童及家長的交通安全觀念是必要的。

許雅荏表示，靖娟針對兒童的特性設計相關教材，透過「集、轉、探」口訣，要讓小朋友集中注意力專心行走，並左右轉頭確認查看來車與行人，以及在視線遮蔽處要探頭查看車輛。

交通部代理部長陳彥伯表示，交通部很注重兒童通學安全，因此校園周邊一直是改善的事項，今年交通部有訂定校園周邊人行空間改善的參考指引，在學校周邊150公尺到500公尺範圍做整體改善，供各級學校及地方政府參考。

陳彥伯表示，今年也訂定校園通學區，只要用路人進入通學區就要減速到30公里，確保小朋友通學安全。

靖娟基金會表示，捐款活動即日起到11月12日在全台的全家便利商店開跑，民眾可透過全家店舖進行零錢捐，或利用全家App捐款，募集金額將全數用於交通安全教育推展。（編輯：張雅淨）1130828