台鐵票價29年未漲 提報遭退卡在成本計算

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）台鐵票價自民國84年至今未調漲過，台鐵去年兩度提報交通部都遭退，主要卡在交通部與台鐵在成本計算上有很大認知差異，交通部長王國材定調交由新任交通部長李孟諺處理。

台鐵公司的運價目前是依照立法院核准的運價公式計算，依成本3%到5%的報酬率計算運價。但因已經29年未調整，區間車比公車、捷運還便宜，台鐵委託學術單位研究，運價若依3%到5%的報酬率計算，票價漲幅驚人，光以3%計算就要提高3成多到4成多。

台鐵去年向交通部建議以1%報酬率計算運價，因此票價漲幅可縮小到11%到27%，仍遭退回。

交通部退回理由是，台鐵公司化後，很多原先的成本都由政府吸收，債務歸零，不能再像以往，將所有業務混為一談，票價的成本只能計算與運輸本業相關的部分，便當或資產開發等附業都應剔除。

其次，台鐵去年向交通部提報票價方案時，是用111年結算的成本，交通部認為不合理，因台鐵111年的營運仍受COVID-19疫情影響，仍有防疫支出，成本大但旅客量太少。

台鐵說，112年的旅客量大約回到疫情前9成，但詳細的成本結算大概要到今年年中，預計下半年再依據112年的成本討論新的票價方案。

交通部長王國材日前受訪時也說，台鐵票價上半年不會變動，新的票價下半年再討論，交由新交通部長李孟諺處理。

王國材6日將到立法院交通委員會，報告「台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」，在票價部分，只提到將依成本結構計算後，提報董事會討論，通過後再送交通部費率審議委員會審查。（編輯：陳政偉）1130504