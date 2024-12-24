i郵箱推包裹專用寄件櫃 吸引小型電商賣家上門

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）中華郵政公司董事長王國材今天說，中華郵政的「i郵箱」使用率低，甚至面臨被要求收攤命運，現在已有復活計畫，預計明年2月14日先在台北市試辦，希望吸引小型電商賣家利用。

中華郵政今天舉行年終媒體餐會，王國材今年8月上任，針對中華郵政困境，推出一連串改革，第一個就是「i郵箱」。

他說，中華郵政目前在全台約有2400多處「i郵箱」，但使用率偏低，約50%到55%，立法院甚至一度要求裁撤，但這是中華郵政的資產，應該更有效利用，經研究後已有復活計畫，將建置第5代系統，方便民眾，尤其是小型電商賣家使用。

根據中華郵政的規劃，「i郵箱」再造的寄取店第一個示範點，將於明年2月14日於台北青田郵局啟用，功能包含包裹寄件專用櫃及具規模數量取件櫃，共有130格取件格。

第2波「i郵箱」寄取店，預計明年3月20日同時啟用，有桃園國際路郵局、台中向上郵局、台南善化郵局及嘉義玉山郵局等4處，搭配現在各地「i郵箱」寄取點，將陸續增加包裹寄件櫃及掛號郵件寄件功能。

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中華郵政說，現在的「i郵箱」寄件或取件都是使用同一儲格，但民眾多半使用取件功能，寄件常因儲格太小，使用不方便，或儲格已滿，無法寄件，新式「i郵箱」就是要打破寄件時的儲格限制，特別設計包裹寄件專用櫃，利用共用空間，增加包裹郵件寄件數量，比起現在個別單獨小儲格，對於小電商寄件方便很多。

另外，目前「i郵箱」的格數多半是40格到80格，少數有120格，未來針對使用率較高地區，將設置有130個儲格的「i郵箱」。（編輯：陳政偉）1131224