中華郵政揮別112年虧損陰霾 估113年獲利逾20億

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）中華郵政公司去年出現營運以來首次虧損。中華郵政董事長王國材今天很有信心表示，今年會有獲利，估計超過20億元。

中華郵政今天舉行年終媒體餐會，王國材說，中華郵政去年首度出現新台幣16.5億元虧損，但今年會有獲利，初步估計超過20億元。

王國材指出，去年虧損主要是資金運用（避險）和郵務、儲匯及壽險都受影響，尤其郵務部分，包裹、快捷的數都下滑約15%，他8月一上任就跑遍全台主要郵局，了解業務狀況並聽取同仁心聲。

王國材說，目前中華郵政數位化仍不足，物流更是落後民間，他要求各單位要有數位發展藍圖，並建置APP網路，資訊改革要跟上同業，明年6月底較急迫的部分要先完成，希望明年7月開始，相關業務量可看到回升。

另外，王國材說，他上任後發現中華郵政流失不少老客戶，他已親自拜訪多家大型電商及從前的客戶，並洽談合作，他也要求各責任郵局不但要留住現有客戶，還要找回流失的客戶。

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王國材希望再創集郵熱潮，他說，郵票的亮點不在表面好不好看，而是背後的故事和文化，這次世界棒球12強賽台灣隊奪冠，就是很好的時機，中華郵政先出明信片和郵摺，都非常搶手，明年還會推紀念郵。

針對中華郵政經營多年的「i郵購」，王國材認為，「i郵購」有2400多家店家，上架銷售產品有11萬項，未來發展不用拚最大，但應努力做到最有特色，例如所有伴手禮都找得到。（編輯：李亨山）1131224