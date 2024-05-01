基隆爭取115次自強號停南港 台鐵同意6/26實施

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市府爭取115次自強號增停南港站，經台鐵公司評估後同意6月26日起實施。115次自強號上午8時14分從基隆站發車後，預計上午8時44分抵達南港站，提供市民更便捷選擇。

基隆市政府交通處長王圳宏今天透過新聞稿表示，隨著台北南港、內湖地區蓬勃發展，市民的通勤習慣也有所改變，近年來平日上午尖峰時段搭乘火車，前往南港站上班、上學及轉乘捷運板南線等交通需求明顯增加。

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王圳宏說，基隆市長謝國樑在去年3月間爭取下，109次自強號已增停南港站，立法院交通委員會在今年3月28日考察基隆地區交通及重大公共建設時，市府建議115次自強號增停南港站，經台鐵公司評估後，同意納入年度改點，自6月26日起實施。

交通處表示，自6月26日起改點後，115次自強號從基隆站上午8時14分發車，中途停靠八堵、七堵及汐止站後，於8時44分抵達南港站，實施後可望縮短前往南港地區候車與乘車時間。（編輯：李錫璋）1130501