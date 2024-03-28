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基隆捷運第2階段 交通部同意補助1950萬元規劃費

2024/3/28 14:45
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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）中央已核定基隆捷運第1階段南港至八堵綜合規劃，至於第2階段八堵至基隆市區，基隆市府向交通部爭取1950萬元可行性研究經費，交通部長王國材今天說，已初步同意這筆規劃費用。

立法院交通委員會國民黨立法委員林沛祥、廖先翔，及民眾黨立法委員林國成和王國材等人，今天前往基隆市考察基隆捷運七堵站預定地等重要交通建設。

基隆市政府交通處長王圳宏簡報表示，基隆捷運第2階段路線，方案A沿台鐵路廊八堵、三坑進入基隆市區，優點為用地取得較少，缺點則為面臨台鐵、捷運2擇1，無法滿足市民短程與長程運輸需求。

王圳宏說，方案B則經安樂區麥金路、安樂路進入市區，優點為第2條軌道路廊進入市區，維持台鐵運輸服務功能，且途經長庚醫院是重要旅次吸引點，缺點為沿線地勢起伏大，道路寬度有限。

王國材受訪表示，中央已核定基隆捷運第1階段綜合規劃，由新北市政府代辦，至於第2階段八堵至基隆市區，基隆市府有想法，希望能服務更多安樂區等區市民，交通部已初步同意基隆市府提出第2階段規劃1950萬元。

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基隆市長謝國樑指出，基隆捷運第2階段將委託顧問公司規劃，路線傾向朝安樂區麥金路方向再進入基隆市區，市府會積極和交通部配合。

此外，謝國樑說，林沛祥上任後積極與他商討，提出在國道1號八堵交流道及國道3號基金交流道間建設聯絡道，串聯北台科技園區、壯觀社區、國家新城等地，對於紓解安樂區的交通，及未來的城市開發會有很大助益，經與王國材討論過後，市府會自行負擔可行性規劃費用。（編輯：張銘坤）1130328

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