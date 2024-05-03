台鐵端午連假疏運加開99班列車 5/10起可訂票

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台鐵公司今天表示，6月7日至6月11日為端午節連假疏運期，全線加開各級列車共99班，自5月10日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵今天發布新聞稿指出，端午連假疏運期間加開99班列車，其中包含東部地區實名制列車5班、彰化－台北－花蓮EMU3000型自強號列車5班、潮州－台北－花蓮EMU3000型自強號列車3班、台北－高雄－台東EMU3000型自強號3班、南港－彰化普悠瑪號直達車6班、七堵－潮州EMU3000型自強號直達車8班、七堵－高雄EMU900型區間快車6班。

台鐵表示，東線實名制列車班次，於5月11日0時起，開放民國111年8月1日前（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

另外，為加強疏運旅客，台鐵在端午連假疏運期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。（編輯：戴光育）1130503