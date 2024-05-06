台鐵票價擬調漲 交通部：下半年提出

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台鐵票價擬調漲，對此，交通部次長胡湘麟今天強調，媒體報導的方案，都是過去討論的方案，不是現在研究的方案，現在研究的調漲方案，預計下半年會提出。

台鐵公司的運價目前是依照立法院核准的運價公式計算，依成本3%到5%的報酬率計算運價。但因已經29年未調整，區間車比公車、捷運還便宜，台鐵委託學術單位研究，運價若依3%到5%的報酬率計算，票價漲幅驚人，光以3%計算就要提高3成多到4成多。

立法院交通委員會今天邀請交通部跟台鐵公司針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」進行報告，會前交通部次長胡湘麟接受媒體聯訪時表示，台鐵票價合理化調整的事情，是台鐵公司化後很重要的工作。

胡湘麟說，過去台鐵有提出幾次票價調整方案，但當時認爲台鐵提出的相關分析並不完整，因為還要包含營運基本條件，外在社會經濟跟運輸供需的變化等，因此希望台鐵重新就整體進行研議。

胡湘麟表示，近期媒體報導的多項台鐵票價調整方案，都是過去討論的細節，不是現在執行的方案，目前研究的方案，預計下半年才會提出。

另外，根據交通部報告，今年將按立法院決議票價調整公式，以112年決算成本資料，考量公司內部營運條件，外部社會經濟情勢、市場供需情形，研議票價合理化方案，經董事會通過後，函報交通部提送費率審議會進行審議，最後續報行政院核定。

台鐵準點率方面，交通部指出，台鐵公司列車準點率由民國108年的90.97%提升到112年的95.98%。今年首季誤點原因主因是天然災變、死傷事故等不可控因素為主，後續台鐵公司將持續加強努力，確實達到災害防範。（編輯：李亨山）1130506