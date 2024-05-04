振興花蓮觀光 交通部逾12億提供住宿交通等補助

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）行政院今天在花蓮縣政府舉行「0403震災復原重建專案會議」，重申在振興花蓮觀光部分編列新台幣15.84億元，其中交通部提供12.31億元，用於住宿補助、交通優惠等措施。

交通部觀光署發布新聞稿表示，行政院在振興花蓮觀光經費部分編列15.84億元，包括交通部12.31億元、其他經濟文化農業等各部會共3.53億元。

交通部振興觀光旅遊的12.31億元方案有3大部分，其中旅宿業融資信用保證為1.2億元，另有於住宿補助9.65億元（自由行8.15億元、團體旅遊1.5億元）。

觀光署說，目前規劃國人入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚依實際住宿房價最高補助1000元、假日（週五至週日）每房每晚依實際住宿房價最高補助500元。自由行及團體旅遊補助時間於6月1日起實施，相關方案的詳細實施時間與方式，將另行公布。

交通部也編列1.46億元用於交通優惠，包括台灣好行及觀巴6000萬元，台鐵Taiwan pass1000萬元及觀光專列5100萬元，花蓮包機及行銷推廣宣傳2500萬元。

針對花蓮縣政府關切提高花蓮包機補助部分，觀光署已納入1000萬元補助額度內，按不同市場分別提高為30萬元、35萬元、40萬元。（編輯：陳政偉）1130504