立院交委會通過 花蓮地震災區復原前 台鐵東部幹線票價凍漲

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台鐵票價擬規劃調漲，立法院交通委員會今天通過臨時提案，在東部災區完全復原前將凍漲台鐵東部幹線的票價，以降低東部民眾跟外縣市觀光客的衝擊。

台鐵公司的運價目前是依照立法院核准的運價公式計算，依成本3%到5%的報酬率計算運價。但因已經29年未調整，區間車比公車、捷運還便宜，台鐵委託學術單位研究，運價若依3%到5%的報酬率計算，票價漲幅驚人，光以3%計算就要提高3成多到4成多。

立法院交通委員會今天邀請交通部跟台鐵公司「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」進行報告。

台鐵公司規劃下半年提出票價調漲方案，由於403地震衝擊花東地區，立法院交通委員會今天通過臨時提案，在東部災區完全復原前，將凍漲台鐵東部沿線的票價，降低東部民眾及外縣市觀光客的衝擊。

國民黨立委黃健豪等委員提案中表示，東部鐵道運輸，至今尚未完成雙軌及電氣化，落後西部將近20年，一票難求問題到現在尚未提有效的解決方案，因此提案凍漲東部沿線票價。

另外，民進黨立委李昆澤指出，台鐵票價調整與否有討論空間，但台鐵目前提出的調整理由太過單薄，在調整票價前應該要先告知民眾，在安全、服務、準點率上要做到什麼樣的標準。

李昆澤指出，根據運安會提出的年度運輸安全改善建議評估報告，台鐵改善建議結案率僅67.3%，台鐵應該以安全、服務及準點達成為優先。（編輯：李亨山）1130506