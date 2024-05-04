赴花蓮開聯席會議 鄭文燦：從速從寬從優助重建

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）行政院會通過「0403震災復原重建方案」，總經費新台幣285.5億元。行政院副院長鄭文燦今天赴花蓮召開聯席會議指出，聽取地方意見調整，從速、從寬、從優協助災後重建。

鄭文燦會前接受媒體聯訪指出，0403震災復原重建方案聚焦在花蓮，希望挺花蓮、支持花蓮，用同理心幫助災區完成復原，也會振興花蓮產業，跟花蓮站在一起。

鄭文燦指出，方案總經費來自各部會，有些方案實行計劃需進一步確定，希望跟花蓮縣府充分對接，聽取地方意見進行調整跟微調，讓中央跟地方合作無間，用從速、從寬、從優方式，完成災後重建。

有關花蓮產業和觀光旅遊振興，鄭文燦指出，提出包含旅遊業融資保證、振興自由行及團客旅遊、境外遊客包機及觀光巴士補貼等，要求觀光署務必讓業者充分了解，細部方案會在行政院另一個觀光平台會議正式敲定，讓15億8400萬元落實在花蓮。

對於觀光業者建議，旅遊振興時間提前，鄭文燦表示，會跟花蓮縣府確定，原則上若核銷作業和辦法可盡快確定，希望提早到6月1日開始。

媒體提問重建方案經費申請窗口？鄭文燦說，今天將會討論，由各部會提列單一窗口討論，將確認哪些由地方做窗口、哪些為中央，不管是地方或中央都要以災民做優先考量。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，觀光產業及旅宿業是火車頭，4月到7月花蓮住房率最高不超過7％，若振興旅遊補助方案7月才上路，相信花蓮有超過一半觀光業會面臨倒閉問題；也建議台鐵比照0206強震，提供專車供花蓮旅遊業，保證遊客訂房一定有車票。

賞鯨業者邱錫棟說，強震後薪水還是要發，雖然現在旅遊振興方案起跑效果不會很好，對業者來說，有人來就有飯吃。東大門福町夜市主委黃家明建議，擴大發放振興券，從遊客擴大為民眾，鼓勵民眾在花蓮消費。（編輯：郭諭儒）1130504