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振興花蓮觀光 鄭文燦：6月啟動旅遊補貼

2024/5/3 16:27（5/3 17:33 更新）
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行政院副院長鄭文燦（中）3日到台中市視察台中會展中心西側館基地，宣布西側館經費已經中央核定，從原本的新台幣42億元增加到60億元。中央社記者郝雪卿攝 113年5月3日
行政院副院長鄭文燦（中）3日到台中市視察台中會展中心西側館基地，宣布西側館經費已經中央核定，從原本的新台幣42億元增加到60億元。中央社記者郝雪卿攝 113年5月3日
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（中央社記者郝雪卿台中3日電）花東地區在0403花蓮地震受創嚴重，行政院副院長鄭文燦今天表示，將推動旅遊補貼，因為下清水橋5月底修復，大客車及遊覽車才能通行，旅遊補貼預計6月開始，希望民眾多到花蓮消費。

鄭文燦今天到台中市視察台中會展中心西側館基地，宣布西側館經費已經中央核定，從原本的新台幣42億元增加到60億元。鄭文燦接受媒體聯訪，針對花蓮旅宿業者在地震後受到衝擊，他表示將提供旅遊補貼。

鄭文燦指出，昨天召開紓困振興座談會，在旅遊補貼部分，將由觀光署、農業部推動，會在最短的時間內啟動，因為下清水橋在5月底才會修復，大客車跟遊覽車才能通行，所以應該會從6月開始旅遊補貼。

至於對台中建設的支持，除台中會展中心外，鄭文燦表示，還有台中捷運藍線、綠線延伸，包括海線的鐵路雙軌化、高架化等，都會得到支持；中科園區二期擴建，也在推動中，希望未來台中市可以發展更好。

媒體也詢問對於國民黨立委要修電業法的看法，鄭文燦認為，現有機制已經足以推動客觀的審議，電價要反映到國際的燃料價格，要考慮到台電的永續經營，也要考慮到民生、物價跟產業的承受能力，這是一個複雜的決策過程，不是簡單的數人頭可以決定的。

另外，總統當選人賴清德將於20日就職，鄭文燦說，中國沒有理由在520之前升高衝突，這對台海和平穩定沒有什麼幫助；至於總統按照憲法的規定，到立法院發表國情咨文，主動權在立法院，希望按照憲政機制進行。（編輯：唐聲揚）1130503

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