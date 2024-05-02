花蓮台東自由行補助平日每房1000元 7月上路限期3個月

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（中央社記者余曉涵台北2日電）交通部觀光署長周永暉今天指出，花東自由行旅宿補助方案與團體補助方案，預計7月1日上路，限期3個月「這次的方案比0206地震時還更優惠」。

振興花蓮觀光，交通部今天宣布，在自由行住宿方面，祭出花蓮週一至週四入住每房補助新台幣1000元，週五至週日入住每房補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元。

周永暉今天表示，這次觀光振興有6大方案，其中自由行旅宿補助跟團體旅遊補助，預計7月1日起上路，為期3個月，比過去的0206花蓮地震振興方案還要更優惠。

周永暉指出，團體部分一樣從7月1日起上路，跟自由行同步一樣是3個月，但花蓮跟台東的團體補助有所差異，花蓮每團補助新台幣2萬元，台東1萬5000元。

周永暉說，TAIWAN PASS是預計6月上路，台灣好行則是7月1日上路，預計提供花蓮路線免費搭乘，台灣觀巴則是2折。

境外包機優惠方面，周永暉說，針對不同市場有30萬元、35萬跟40萬元的補貼，一樣從7月1日起開始。

另外，周永暉指出，還有國際行銷方面，下半年也會有媒體行銷影片等。（編輯：李亨山）1130502