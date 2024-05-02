花東自由行補助7月上路 花蓮旅宿業盼提早執行

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）0403強震重創花蓮，旅宿訂房率只剩1%，旅宿業嘆，到7月訂房都退光，推算損失超過新台幣20億元，喊話中央振興方案提早執行，有業者推出自救方案，即日起入住現折880元。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡接受中央社記者訪問表示，以往年4月平日住宿率4成、假日6成，124間會員約1萬間推測，4月光訂房損失就達5億元，還沒加上強震後的財物損失。

張琄菡說，原本上半年的畢旅商機都退光，國人仍對花蓮旅遊安全沒有信心，推測到7月都不會恢復。有業者悲觀認為到9月才可能復甦。

花蓮縣旅館商業同業公會統計，0403至今已有超過10間旅宿飯店停業，就算開門營業，地震後平日住宿率低於1%，5月目前也只有3%。

張琄菡說，調查124間飯店會員，約3間已提大量解僱，至少有6間還在觀望訂房狀況決定是否跟進，多數飯店都選擇留住正職、減少計時人員時數，鼓勵員工消化休假，挺過這段艱困期。

對於交通部觀光署今天宣布7月起補助花東自由行旅宿補助方案，花蓮觀光協會理事長陳義豐認為，效率太慢且無法聚焦花蓮，花蓮4月到6月住房率不到1成，應即刻啟動。

面對住房率幾乎見底，部分業者推出自救方案，福容大飯店花蓮店駐店副總經理陳春美表示，即日起至年底推出「好想洄家，花蓮加油」活動，憑台鐵車票、飛花蓮機票或加油發票入住，房價可現折880元，等於省下台北往返花蓮車票。

連帶受影響的還有伴手禮銷量，「洄瀾薯道」業者劉瑞祺說，4月營業額只剩平日2成，店家要負擔貨款及員工薪水，靠網路行銷有限，遊客來到花蓮，伴手禮才能銷得出去。

劉瑞祺建議政府盡快發放觀光消費券，以限時、限定在花蓮使用，才能讓旅宿、餐飲業及伴手禮業受惠，若要等到7月才振興，很多店家都會撐不下去。（編輯：謝雅竹）1130502