國旅補助納台東引爭議 周永暉：花東是生命共同體

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（中央社記者余曉涵台北2日電）交通部今天公布403地震振興方案，其中國旅補助納入台東，引發花蓮在地業者不滿。交通部觀光署長周永暉表示，花東是生命共同體，過去經驗花蓮地震台東也受到衝擊，因此要衡平看待。

為振興花蓮觀光，交通部今天宣布，在自由行住宿方面，祭出花蓮週一至週四入住每房補助新台幣1000元，週五至週日入住每房補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元。

團體旅遊補助措施方面，交通部表示，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請5團。

對此，中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅行業者會配合政府的振興方案，儘量送旅客到花蓮振興花蓮當地觀光，但這次團體旅遊補助一家旅行社最多只有5團，這方面有點少，希望可以增加，讓更多旅客可以到花蓮觀光。

不過，花蓮在地觀光業者則不滿補助措施納入台東，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，花蓮是災區，7月前住房率剩不到1成，而台東並非災區，住宿率也有3到4成，不理解為何振興措施納入台東。

對此，交通部觀光署長周永暉向媒體表示，這次傷害最重的是花蓮，但花東是生命共同體，以過去經驗來看花蓮地震，台東也會受到衝擊，因此要比較衡平來看，希望至少帶動提高2成的住房率。

周永暉指出，在預算分配上，2/3是在花蓮，1/3在台東，由於希望有合理的預算分配，來振興花東觀光，因此自由行方案有平假日之分，總預算上花蓮將近6億、台東約2億多，團體旅遊部分補助金額也不同。

至於為何沒有納入宜蘭，周永暉解釋，這次衝擊主要是在花蓮，而宜蘭的生活圈是在北部，因此要請宜蘭民眾見諒，但振興部分不會就忽略宜蘭。

經費方面，周永暉說，目前規劃的就是10.6億元，目前沒有追加經費的想法，但如果3個月經費沒用完就會繼續持續下去。（編輯：陳政偉）1130502