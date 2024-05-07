0403震後台東觀光補助延後 饒慶鈴：應體恤花東一體

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（中央社記者李先鳳台東縣7日電）不滿觀光署延後台東觀光補助，台東縣觀光協會今天率近百名業者到台東縣議會抗議；縣長饒慶鈴呼籲觀光署，協助急需振興的花蓮，但也不能忘了台東，應體恤花東是一體。

0403花蓮強震，重創花蓮觀光，交通部觀光署原定7月起挹注新台幣10.6億元振興花東旅遊，因將台東縣納入補助，引發花蓮縣觀光業者不滿；觀光署長周永暉宣布，自6月1日起至9月30日，花蓮住宿補助，總經費9.65億元全數用於花蓮；至於台東，會另外匡列預算，上路時間會晚一點。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，震後台東退房率如雪崩般巨幅滑落，狀況與花蓮一樣悽慘，希望中央正視台東所面臨狀況，補助應視為一體，而且補助時間要與花蓮一樣，從6月1日就開始補助上路。

李數奼說，花東觀光產業是一體，補助要公平，不能獨厚花蓮、遺漏台東，中央應重視台東業者心聲，否則不排除北上抗爭。

台東旅館公會理事長高泉傑指出，震後4、5月住宿率掉到1成，據他所知，旅客到台東也會到花蓮，為何突然台東補助沒有了，盼中央聽到台東的聲音。

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台東娜路彎酒店公關威廉說明，震後住房率雪崩式下降，目前不到1成，原有訂單持續退訂中，希望補助6月就能上路，解決觀光困境，花東一起愈來愈好。

饒慶鈴也呼籲觀光署，「協助花蓮，因為花蓮急需振興，但不能忘了台東」，體恤花東是一體，台東的觀光勢必會受到花蓮地震影響，她說：「希望手中握有資源的中央長官能夠多考慮，能夠拿更多資源，除補助花蓮縣外，同樣也要補助台東，希望中央聽到我們的聲音」。（編輯：陳仁華）1130507