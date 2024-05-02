台東紅烏龍品牌躍上國際 獲繆思設計銀獎

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東縣政府指出，鹿野茶區創出的地方特色茶紅烏龍，不僅近年廣獲消費者喜愛，日前更獲得美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）包裝設計類別銀獎，躍上國際。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東縣長饒慶鈴表示，出自鹿野鄉茶區的紅烏龍是台灣近年受矚目新興特色茶，更是台東最具代表性產業之一，縣府2022年創立「台東紅烏龍」地方茶品牌，結合「慢經濟」施政，推動台東紅烏龍茶產業發展，建構出品牌獨特的慢生活體驗，凝聚在地茶業者力量，共同走向國際舞台。

饒慶鈴表示，紅烏龍是台東最具特色的產業之一，縣府特別打造區域茶品牌「台東紅烏龍」，以「鹿」為品牌標誌，塑造獨具風格的特色形象，加深品牌的記憶度，也透過不同管道與消費者溝通，例如與國立故宮博物院合作聯名推出「台東紅烏龍茶點禮盒」，並與摩斯漢堡推出限定飲品「台東紅烏龍茶」。

她指出，鹿野鄉茶區的紅烏龍也搭配遊程與星宇航空、易遊網鐵道旅行合作，並積極參展各種展售活動，主動出擊提升品牌形象及知名度，建構品牌獨特的慢生活體驗，讓更多人透過茶來認識台東。

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台東縣財政及經濟發展處表示，近年透過推廣活動、料理體驗課程、參加國內外展售活動、與知名店家合作推出聯名產品等多元管道，積極推廣台東特色物產。

財政及經濟發展處指出，縣府還藉由遊程串聯在地景點及風土文化，把特色物產的風味具象化，傳遞飲食文化價值，現今更獲得繆思設計獎的肯定，增加在國際市場嶄露頭角機會，期望可以促進民眾到台東體驗不一樣茶文化及慢生活。（編輯：戴光育）1130502