台南市新營波光節 奪美國繆思設計大獎金獎

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市政府今天表示，3月上旬閉幕的新營波光節，奪得2024美國繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎，讓世界看見台南，更多人認識新營，未來將持續舉辦。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，市府首度舉辦2024新營波光節，以擴大2024台灣燈會在台南效益，如今奪得美國繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎（2024 MUSE Design Awards-Gold Winner of Conceptual Design-Public Space），展覽雖已閉幕，但部分留展作品仍在天鵝湖公園展出。

文化局表示，新營波光節是台南藝文新品牌，也是新營區首次舉辦大型光節活動，以「波光圈」為策展主題，結合地方文化與環境，透過光影藝術與自然生態的天然優勢，在天鵝湖公園展出9組主題作品、環湖光環境及大型水上噴泉。

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新營波光節開展後，吸引全國遊客欣賞，也成為網路社群熱搜拍照打卡景點，37天展期逾28萬人次觀展，迴響熱烈。

文化局人員說，美國繆思設計大獎由國際獎項協會（International Awards Associates，IAA）2015年設立，致力於表彰全球優秀原創設計作品，發掘建築、室內、產品、景觀、照明、家具和時尚設計的新星，提升設計圈水準及提供曝光機會。（編輯：李錫璋）1130312