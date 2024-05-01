康樂橋至馬蘭橋通車 台東市太平溪右岸一路通卑南鄉

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東市太平溪右岸路堤共構「一路通」工程，康樂橋至馬蘭橋今天通車，全線目前可從台東市臨海路通到卑南鄉南王橋，可紓解進出台東市車流量。

台東縣政府4年前完成太平溪左岸路堤共構道路，饒慶鈴接任縣長後接續右岸的路堤共構工程，先後完成南王橋至馬蘭橋，及臨海路至康樂橋2路段，今天則完成串聯康樂橋至馬蘭橋，全線從臨海路通車到南王橋，通車儀式由饒慶鈴主持。

台東縣政府簡報中表示，為改善市區行車路線，紓解太平溪左岸、新生路及市區交通問題，縣府完成太平溪右岸一路通市區段，今日舉行「百姓康樂－幸福馬蘭」康樂橋至馬蘭橋通車儀式，提供更便捷道路及更安全人行空間。

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饒慶鈴表示，太平溪右岸馬蘭橋至康樂橋段於去年2月開工，施工期間因受3次颱風影響，以及配合台東市區施工假日大貨車管制，工期增加至今年4月底；此路段為右岸一路通市區最後段工程，今天完工通車後，民眾可自南王橋一路連接至台11線，從卑南鄉到台東市不必再繞行市區，也大幅提升大豐地區聯外交通。

至於民眾關心後續的南王橋到太平橋段，因要配合目前鐵道局進行南迴鐵路雙軌、建設處辦理南王橋拓寬、公路局賓朗外環道銜接太平橋頭東49-1等工程，縣府今年辦理工程用地取得，工程計畫經費持續提報中央爭取中，建設從未停歇，縣府會持續努力，帶給民眾更便利安全的道路交通環境。（編輯：陳仁華）1130501