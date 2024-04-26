饒慶鈴率團隊拜會駐奧地利代表處 交流再生能源技術

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東縣長饒慶鈴帶領的鄉鎮市長歐洲再生能源考察團，昨天到奧地利拜會台灣駐當地代表處，交流兩地再生能源技術與政策，希望打造台東成為綠能城市。

台東縣政府上午發布新聞稿表示，由饒慶鈴所率領縣政府團隊與9名鄉鎮市長的再生能源考察團，20日出發至歐洲參訪，昨天到第2站拜會奧地利代表處大使張小月，雙方就奧地利、台灣及國際間再生能源、人文經濟、永續發展及交流合作等議題展開探討，希望借鏡奧地利經驗，打造台東成為綠能城市。

饒慶鈴提到，去年與奧地利商務代表辦事處互相交流，分享關於再生能源、垃圾處理及資源回收等議題，奧地利在再生能源發展方面，水力發電已超過50%的占比，對於奧地利在低碳綠能方面的成就，值得台東學習參考，期盼將這些先進技術應用於台東本地，提升民生水平及促進經濟發展。

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張小月與代表處人員表示，奧地利地勢西高東低，阿爾卑斯山貫穿奧地利的西部和南部，與台東皆具山高水陡的特性，有豐沛的水資源，現在奧地利電力消耗達到86.03%來自低碳能源，並以水力發電占比66.02%為最高。

饒慶鈴表示，台東具有發展水力發電的足夠位能差與流量；奧地利在水力電廠開發選址、發電機組研發及環境友善共生等方面擁有深厚基礎和寶貴經驗，未來對將台東縣打造為首個以100%再生能源發電的綠色城市具有重要的借鏡意義。（編輯：黃世雅）1130426