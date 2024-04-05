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112年重大職災死亡300人 營造業151人最多

2024/4/5 16:22
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）勞動部職業安全衛生署每年統計重大職災死亡數，112年數據近日出爐，共300人因工作死亡，其中營造業就占半數、有151人；300人中因墜落、滾落死亡有143人。

112年工作場所重大職災死亡出爐，去年共有300人死亡，較111年的320人略減20人；300人中營造業有151人、製造業78人、其他行業為90人。

細看災害死亡類型，則以墜落、滾落死亡143人最多，其次為物體倒塌、崩塌28人，感電21，物體飛落跟被撞分別有20人，火災16人，被夾被捲16人，跌倒8人等。

勞動部職業安全衛生署職業安全組組長朱文勇接受媒體聯訪指出，根據數據分析，營造業職災主要死因中，因為墜落、滾落的死亡趨勢並無下降，因此營造業要減災必須從預防墜落、滾落為主。

朱文勇也說，近年營造業案件量明顯上升，且營造規模也越來越大，加上台商回流，國內擴廠趕工等因素，使得營造業風險增加。

朱文勇說，職安署將今年訂為營造墜落打擊年，將加強督促營造事業單位落實墜落預防工作，針對屋頂、管道電梯井及施工架等強化檢查，希望營造業的墜落災害今年能較110年至112年的平均數再減少30%、低於68人。（編輯：陳政偉）1130405

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