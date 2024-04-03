花蓮強震影響工地安全 職安署籲雇主落實檢查

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感。勞動部職安署表示，雙北地區有多處建築工程塔吊斷落，將派勞檢員去檢查，也提醒雇主落實工地地震後檢查避免致災。

勞動部職安署今天發布新聞稿指出，依據往年經驗及教訓，地震除引發土石邊坡崩塌及滑落外，營造工地也容易造成支撐架、施工架、開挖面、塔吊倒塌崩塌及物體飛落，廠場建物及設備也有倒崩塌及飛落危害，危害勞工及社會大眾安全。

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職安署職業安全組組長朱文勇告訴中央社記者，雇主應落實工地地震後檢查，並加強後續善後工作的各項防災措施，像是地震4級以上區域，雇主讓勞工進入營造工地作業前，應在人員安全無虞下，確實檢查施工架、模板支撐、露天開挖場所、擋土支撐、隧道工程及工地塔吊等狀況，若有異狀，應即補強、整修採取必要設施。

朱文勇也說，目前獲知雙北地區多處建築工程塔吊斷落，花蓮地區也發生房屋倒塌及邊坡滑動等災情，針對明顯個案像是塔吊斷落，會派勞檢員前往檢查。（編輯：張雅淨）1130403