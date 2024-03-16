113年春安勞檢 勞動部開罰6502萬元

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部因應春節期間事業單位趕工，啟動為期41天的春安檢查，檢查8775場次，共罰緩876件次、停工271廠次，罰鍰金額新台幣6502萬元，以營造業違規最多。

當歲末年終時刻，高危險行業常會因年度歲修或趕工作業導致疏忽作業安全而產生危險，勞動部為此於1月15日啟動為期41天的春安勞檢，針對營造業、石化業、交通運輸等行業加強檢查。

勞動部近日公布春安勞檢檢查結果，根據統計，各勞檢機構在春安期間檢查1萬541家事業單位，檢查場次為8775場，其中停工271廠（場）次、罰緩876件次，罰鍰總金額為6502萬元。

勞動部職安署職業安全組長朱文勇告訴中央社記者，這次春安勞檢違規，主要違規業別仍為營造業，分析裁罰的違規樣態包含沒有設置開口護欄設施、合梯未符合規定等。

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另外，在管理面也有營繕工程作業人員未戴用安全帽、未訂定安全衛生工作守則、未使勞工接受安全衛生教育訓練等違規；至於勞動條件部分，以工作超時占違規多數。

朱文勇也說，分析違規樣態，營造業主要仍以墜落致災為主要因素，因此職安署將今年訂為營造墜落打擊年，將加強督促營造事業單位落實墜落預防工作，希望能較110年至112年的平均再減少30%。（編輯：李亨山）1130316