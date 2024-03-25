許銘春：鋁鑄造將納高風險產業 實施專案勞檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北25日電）高雄市湖內區鋁業工廠23日發生爆炸工安意外，因有高溫爆炸風險，引發立委關注。勞動部長許銘春今天表示，會將此產業納入高風險產業，之後對鋁鑄造業相關工廠實施專案勞檢。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請許銘春就「事業單位應加強安全衛生管理制度、作業流程及必要教育訓練，並落實職場防災管理」進行專題報告，並備質詢。

中國國民黨籍立委王育敏質詢，這家業者似乎曾被開罰10幾次，是否有特別列管。許銘春說，與工安有關7次，都有改善，不過內容和這次發生爆炸原因不同。

王育敏關注鋁鑄造業有高溫爆炸危險，詢問是否應考慮列入高風險產業。許銘春允諾「會」，並說這次案件爆炸與製程系統發生問題有關，不過真正原因仍待調查報告出爐，而鋁鑄造業確實有蠻高的風險，之後也會針對鋁鑄造業相關工廠實施專案勞檢。

根據勞動部統計，許銘春指出，目前與鋁有關產業家數473家左右，單純鋁鑄造業243家，以台南市最多，彰化縣、台中市、新北市都有；勞動部會將這次事件的檢討內容回饋給這200多家鋁鑄造業，邀請業者高階主管參加座談會，了解製程風險，預防後續再發生類似的工安事件。

另外，王育敏說，高雄市製造業聚集，工安一直是六都之冠。許銘春表示，近2年來有下降。

王育敏指出，每年全國重大職災死亡人數仍在300人高點，營建業占一半，因為從高空墜落、死亡很高。許銘春說，這與營造業增加，以及勞動部發現都是建造高樓層有關；高風險產業的工安須請地方政府落實管理措施，以及提高檢查率與嚴查，可降低職災發生。

王育敏質詢，「勞動部要仿照日本推動「安全看得見」，是要做手冊，有用嗎？」勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，是要在現場做標示、路線、顏色區分等，讓安全規劃清楚可見，特別是營造業要有護欄，強化高空作業的安全。

許銘春重申，每家公司有營造的監造人員等，要落實巡查，確認安全防護具有沒有具備及扣好。（編輯：管中維）1130325