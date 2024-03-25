許銘春：央行建議基本工資調更高 會做參考

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）台灣民眾黨立委黃國昌今天質詢指出，70%以上的勞工薪資低於平均總薪資，且比率愈來愈高。勞動部長許銘春表示，中央銀行有建議基本工資調幅可以更高，會做參考。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請許銘春進行「事業單位應加強安全衛生管理制度、作業流程及必要教育訓練，並落實職場防災管理」專題報告及備詢。

黃國昌指出，台灣2023年全體受僱員工每人每月總薪資平均新台幣5萬8545元，「這是實際狀況嗎？」許銘春說，這是平均值，勞工朋友至少一半以上沒有達到。

黃國昌接著說，有70%以上勞工薪資低於平均總薪資5萬8545元，更重要的是，低於平均總薪資的勞工比率年年攀升，表示薪資結構扭曲，這是1個警訊，但是更重要的是，台灣的薪資年增率遠遠落後於南韓，這是央行做出來的資訊，原因是勞工報酬占GDP比率不斷下降。

他質疑，「台灣這幾年經濟成長果實有公平分配到勞工身上嗎？」許銘春說，當然還不足，但是勞工薪資的提升，需要跨部會努力，勞動部則是每年調整基本工資。

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黃國昌追問，這份央行的報告上有對勞動部做了最重要的政策建議。許銘春接著說，央行建議調整幅度可以再提高。

關於對央行所提建議的看法，會後許銘春接受媒體聯訪時說，可以參考，不過，調幅由最低工資審議會參採消費者物價指數（CPI）及其他指標決定，希望能逐年調升，須尊重審議會的決議，今年CPI比較高，電力調整會否產生連動，有納入指標中，都會注意。（編輯：管中維）1130325