輝達擬進駐北士科 潤泰新：若有機會合作將不放棄

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（中央社記者何秀玲台北23日電）潤泰新、皇翔今天皆開股東會。有潤泰新股東提問，輝達（NVIDIA）將進駐北士科，潤泰新在北士科也有土地，公司是否能爭取合作，特別是輝達也有承租潤泰新南港的大樓作為研發中心，潤泰新董事長簡滄圳表示，如果有機會合作，公司不會放棄。

另外，簡滄圳也表示，輝達承租潤泰玉成辦公大樓，今年應該會正式進駐，還有1/3樓地板面積可承租。

潤泰新在股東會後發出新聞稿指出，2024年國內不動產市場在「囤房稅 2.0」與央行第7波選擇性信用管制措施的影響下轉趨保守。

展望今年房市，潤泰新表示，第1季國內房市在央行信用管制與買盤觀望下，短線投資客不在市場後，房市即是以自住、置產2大買方撐盤，因此整體市場回歸供需基本盤，同時地震頻傳，也提升大眾對居住安全的關注，未來政府將更積極推動都市更新及危老重建政策。

潤泰新表示，將持續儲備土地，力求推出精緻住商個案及參與政府重大公共工程標案，並結合商場經營及不動產開發，以創造邊際效益。

皇翔董事長廖年吉今天在股東會表示，去年上半年房市受到新青安政策的鼓舞，成交熱絡，剛性需求變主流，去年營收繳出漂亮成績單，面對目前房市冷清，銷售策略是否做調整，他僅以「同款、一樣」4個字回應。

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皇翔發言人財務部副總游玉華說，房市氛圍雖然冷淡，但若是有地點優勢的個案，還是可以順利去化，「好地點應該不會寂寞」。

被問及新台幣升值，來客數是否有增加，她表示，公司線上銷售個案並沒有因此有大波動，而地產有保值效果，台幣升值對房市來說是好事，長期來看應有所幫助。（編輯：潘羿菁）1140523