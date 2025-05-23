左投曾奕翔轉換定位後援 中職生涯首升一軍

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職台鋼雄鷹讓將20歲投手曾奕翔升上一軍，增加牛棚左投可用之兵；曾奕翔表示，今年轉換定位，升一軍機會比想像中快，努力熟悉後援登板準備節奏，面對可能一球勝負的局面。

20歲投手曾奕翔在2023年選秀第4輪被雄鷹隊選進，去年二軍出賽先發較多，總計11場出賽（6場先發），戰績1勝3敗1中繼成功，防禦率5.70，今年轉換角色定位牛棚，本季目前為止二軍9場後援出賽，戰績3勝、2次中繼成功，防禦率3.86。

雄鷹隊今天與味全龍隊在台北大巨蛋交手，曾奕翔首度獲得升上一軍機會，投手統籌教練橫田久則表示，上週賽事球隊牛棚投手比較辛苦，考量之後希望多一個左投戰力，去年養成規劃，為了增加競爭力，所以安排先發出賽場次多，今年主要會放在牛棚位置。

曾奕翔接受中央社記者訪問時透露，是21日收到升一軍通知，因為今年轉換定位從先發到後援，可以獲得一軍機會比想像中的快，先發與後援最大的不同的熱身方式，隨時要能掌握場上狀況，上場就是一球勝負的局面。

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職業生涯第2個球季，曾奕翔自認更了解身體，知道面對每天的變化該做什麼調整和準備、什麼時候需要休息，轉換角色剛開始對準備時機掌握度比較不好，但透過詢問學長、教練，大家都樂於分享不同時間點上場經驗，也慢慢熟熟悉後援登板準備節奏。

被問起上一軍從賽前練習到面對比賽，心情上有沒有不同，他表示，心情沒有太大差異，當然可能會緊張，但會懂得隱藏起來，教練團和學長也鼓勵他，上一軍就不要再回二軍了。（編輯：林恕暉）1140523