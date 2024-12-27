台鋼雄鷹簽下洋投石萬金 新球季首名新面孔

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職台鋼雄鷹隊明年將迎接第2年一軍賽季，今天球團宣布簽下美籍右投石萬金（Spenser Watkins），強化先發投手戰力，他也是雄鷹新賽季首名新面孔外籍投手，背號32號。

台鋼雄鷹之前已經與單季30轟的洋砲魔鷹（Steven Moya）續約，洋投也持續補強，包括日籍投手小野寺賢人、吉田一將，以及美籍洋投後勁（Bradin Hagens）都已續約；雄鷹球團今天再宣布簽下美籍右投石萬金。

石萬金在2021、2022年球季效力美職巴爾的摩金鶯隊、去年在奧克蘭運動家都有大聯盟出賽紀錄；石萬金今年在小聯盟3A發展，25場登板其中23場先發，戰績7勝7敗，共投118.1局，防禦率4.56。

另外，台鋼雄鷹表示，球團深耕在地經營，努力與高雄深化連結，首年獲得高雄市民愛護與支持，版圖更延伸至南台灣，今年球季除了與台南在地球隊統一7-ELEVEn獅聯名「南人祭」主題日，還有主打屏東的「南國屏原」主題日。

球團表示，新球季首名新入團洋投中文譯名石萬金，除了與屏東地名「萬金（Watkins）」結合，也以英文名Spenser加入姓氏巧思。「石」是台灣前百大姓氏，而石萬金也更像是在地台灣人姓名，球團期許他融入南台灣生活，並以新洋投之姿，帶領年輕球隊爭取佳績。（編輯：陳政偉）1131227