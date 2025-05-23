從遲到失格到全國季軍 中二中棒球隊締佳績

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中二中去年參加黑豹旗棒球賽，因遲到遭裁定輸球，網路輿論滿天飛，球員與教練選擇加強鍛鍊，今年全國高中軟式棒球聯賽起初不被看好，一路拚進決賽，奪下第3名創校史佳績。

台中二中去年10月參加黑豹旗高中棒球大賽，睽違6年再次闖入64強，師生們滿懷信心，卻因遲到被裁定輸球，教練盼爭取比賽機會卻失言，引發爭議；棒球隊士氣大挫，球員與教練陷入低潮。

鄭肇豪一度辭去教練一職以示負責，校內師生不斷挽留，球員們寫鼓勵小卡片，期盼「教練盡快振作」、「全國賽缺一不可」、「我們是你的後盾」，這些卡片感動了鄭肇豪。

鄭肇豪說，有一次在早餐店，旁人看到球員們身穿中二中的衣服，竊竊私語討論。他發現，輿論讓學生連穿上二中衣服都可能備受壓力，他應該勇敢面對。隊長蔡其育則表示，「我們必須支持教練」。

重振球隊士氣後，中二中開始備戰今年5月的高中軟式棒球聯賽，新增鄭宇志教練生力軍後，展開魔鬼訓練。

鄭肇豪表示，除平日早晚練習，假日也不放過，加強基礎功，更提高訓練量，提前3個月進行移地訓練。球員們也透過重訓、練習打擊、補充營養品，增強實力。

校長歐靜瑜說，預賽抽籤時，竟抽中和去年全國第2名同組，感受到許多學校的不看好。學生也驚呼，賽程好硬。鄭肇豪則說，棒球是圓的，希望學生們能有甲子園精神，承擔失敗就能成功。

中二中棒球隊一路拚搏搶進四強賽，和國立成功大學附屬台南工業高級中等學校爭奪第3名。比賽進入延長賽，成大南工先馳得點，中二中落後1分，王金甲上場打擊，精準選球擊出右外野安打，二、三壘跑者衝回本壘，隊友們跑出休息區，比數3比2，台中二中贏得比賽，也洗去先前的陰霾。

台中二中奪下全國第3名，校史最佳成績，蔡旻浩獲頒最佳投手獎，他說，每當想起黑豹旗遭判輸球那天，內心就覺得很可惜，贏得比賽很值得。王金甲也奪下打擊獎第二名，他說，很開心關鍵時刻能發揮加倍訓練的成果。

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中二中棒球隊員練球之餘，也不忘兼顧課業，高三生保賢哲校排成績2%，以繁星錄取中山大學資工學系；高三生李裴峻透過運動績優生甄選，錄取成功大學物理系。

蔡其育更自己撰寫計畫書，申請參加教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫-海外翱翔組」，今年8月赴美國洛杉磯見習大聯盟訓練、觀摩賽事，他期待有機會能見到心中偶像大谷翔平。（編輯：吳素柔）1140523