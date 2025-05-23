加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日本旅遊入境新制2028年4月上路 出發前須線上申報付費
首頁 / 地方

從遲到失格到全國季軍 中二中棒球隊締佳績

2025/5/23 17:14（5/23 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中二中在2025年高中棒球聯賽（軟式組）起初不被看好，但一路過關斬將拚進決賽，最終奪得第3名，創校史佳績。中央社記者趙麗妍攝 114年5月23日
台中二中在2025年高中棒球聯賽（軟式組）起初不被看好，但一路過關斬將拚進決賽，最終奪得第3名，創校史佳績。中央社記者趙麗妍攝 114年5月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中二中去年參加黑豹旗棒球賽，因遲到遭裁定輸球，網路輿論滿天飛，球員與教練選擇加強鍛鍊，今年全國高中軟式棒球聯賽起初不被看好，一路拚進決賽，奪下第3名創校史佳績。

台中二中去年10月參加黑豹旗高中棒球大賽，睽違6年再次闖入64強，師生們滿懷信心，卻因遲到被裁定輸球，教練盼爭取比賽機會卻失言，引發爭議；棒球隊士氣大挫，球員與教練陷入低潮。

鄭肇豪一度辭去教練一職以示負責，校內師生不斷挽留，球員們寫鼓勵小卡片，期盼「教練盡快振作」、「全國賽缺一不可」、「我們是你的後盾」，這些卡片感動了鄭肇豪。

鄭肇豪說，有一次在早餐店，旁人看到球員們身穿中二中的衣服，竊竊私語討論。他發現，輿論讓學生連穿上二中衣服都可能備受壓力，他應該勇敢面對。隊長蔡其育則表示，「我們必須支持教練」。

重振球隊士氣後，中二中開始備戰今年5月的高中軟式棒球聯賽，新增鄭宇志教練生力軍後，展開魔鬼訓練。

鄭肇豪表示，除平日早晚練習，假日也不放過，加強基礎功，更提高訓練量，提前3個月進行移地訓練。球員們也透過重訓、練習打擊、補充營養品，增強實力。

校長歐靜瑜說，預賽抽籤時，竟抽中和去年全國第2名同組，感受到許多學校的不看好。學生也驚呼，賽程好硬。鄭肇豪則說，棒球是圓的，希望學生們能有甲子園精神，承擔失敗就能成功。

中二中棒球隊一路拚搏搶進四強賽，和國立成功大學附屬台南工業高級中等學校爭奪第3名。比賽進入延長賽，成大南工先馳得點，中二中落後1分，王金甲上場打擊，精準選球擊出右外野安打，二、三壘跑者衝回本壘，隊友們跑出休息區，比數3比2，台中二中贏得比賽，也洗去先前的陰霾。

台中二中奪下全國第3名，校史最佳成績，蔡旻浩獲頒最佳投手獎，他說，每當想起黑豹旗遭判輸球那天，內心就覺得很可惜，贏得比賽很值得。王金甲也奪下打擊獎第二名，他說，很開心關鍵時刻能發揮加倍訓練的成果。

google news透過 Google News追蹤中央社

中二中棒球隊員練球之餘，也不忘兼顧課業，高三生保賢哲校排成績2%，以繁星錄取中山大學資工學系；高三生李裴峻透過運動績優生甄選，錄取成功大學物理系。

蔡其育更自己撰寫計畫書，申請參加教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫-海外翱翔組」，今年8月赴美國洛杉磯見習大聯盟訓練、觀摩賽事，他期待有機會能見到心中偶像大谷翔平。（編輯：吳素柔）1140523

台中二中2024年參加黑豹旗棒球賽卻因遲到遭裁定輸球，輿論滿天飛，教練鄭肇豪（圖）一度辭去教練以示負責，不過球員們寫鼓勵小卡片，期盼「教練盡快振作」、「全國賽缺一不可」、「我們是你的後盾」，這些卡片感動了鄭肇豪。中央社記者趙麗妍攝 114年5月23日
台中二中2024年參加黑豹旗棒球賽卻因遲到遭裁定輸球，輿論滿天飛，教練鄭肇豪（圖）一度辭去教練以示負責，不過球員們寫鼓勵小卡片，期盼「教練盡快振作」、「全國賽缺一不可」、「我們是你的後盾」，這些卡片感動了鄭肇豪。中央社記者趙麗妍攝 114年5月23日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：