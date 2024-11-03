黑豹旗決賽打擊大戰 穀保擊退平鎮奪隊史第4冠

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）黑豹旗全國高中棒球大賽4強戰及冠軍戰今天在亞太舉行，4強戰分別由平鎮擊退麥寮、穀保擊退壽山。冠軍戰上演經典對決，在打擊大戰中穀保家商以14比9搶勝，奪隊史第4冠。

今天首場4強戰由平鎮高中與麥寮高中交手，平鎮先發投手巫宏威用76球投5局，僅被敲出3支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，繳出失掉1分好投。加上平鎮打線前3局就攻下10分，終場平鎮提前在5局以11比1擊退麥寮。

另一場4強戰，則是穀保家商與隊史首度闖進4強的壽山高中交手，壽山在3局下率先攻下1分，不過5局上穀保的方紹齊、劉承佑敲安打後，葉弘仁擊出高飛犧牲打，追平比數；6局上曾聖恩、許子彥、古定玄、黃靖惟、方紹齊接連敲安打，得3分超前，最終穀保以9比3搶勝。

因此冠軍戰上演經典對決，由平鎮高中對上穀保家商，這是黑豹旗12屆賽事以來，2隊第6度在冠軍戰碰頭。雙方上演大擊大戰，打了超過4小時，穀保全場敲出16支安打，其中曾聖恩敲出2分砲，最終穀保以14比9擊退平鎮，奪下隊史第4冠。

個人獎項部分，打擊獎為劉承佑（穀保）、打點獎古定玄（穀保）、全壘打獎吳睿哲（南英）、投手獎張乙安（穀保）、最有價值球員獎張乙安（穀保）。

明星球員獎則分別為最佳投手張乙安、最佳捕手江庭毅（平鎮）、最佳一壘手曾聖恩（穀保）、最佳二壘手王翾祐（麥寮）、最佳三壘手周侑霖（壽山）、最佳游擊手黃天賜（平鎮），以及最佳外野手黃晟浩（壽山）、最佳外野手古定玄（穀保）、最佳外野手周柏恩（平鎮）、最佳指定打擊劉承佑（穀保）。（編輯：張雅淨）1131103