望隼：中國市場競爭加劇 將推矽水膠產品衝營運

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（中央社記者何秀玲台北23日電）隱形眼鏡廠望隼董事長黃修權表示，面對中國市場競爭加劇，今年將推出毛利較高的矽水膠產品，並積極布局美國、東南亞及歐洲，加強整合全球價值鏈，力拚成長。

望隼今天舉行股東會，會中通過盈餘分配案，將配發現金股利每股5.57元。望隼2024年營收新台幣30.02億元、歸屬於母公司業主淨利為6.7億元，年增19.1%，每股純益（EPS）為11.81元，超過一個股本，營收、獲利和EPS皆創歷年新高。

望隼今年第1季以市場占比來看，日本占比最高，其次為大陸市場，再來則是台灣市場以及美國等。

黃修權表示，望隼去年面臨許多挑戰，中國經濟下行，消費者尋求CP（性價比）值更高的商品，在大陸內銷市場，台廠與陸廠的競爭，逐漸演變為陸廠與陸廠的競爭，望隼持續推出新產品，擴大供應優勢，協助客戶開拓市場藍海。

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望隼今年計畫在日本推出二代濾藍光及散光產品；在中國市場推出具矽水膠產品及半年拋美瞳片，其中矽水膠產品毛利率比現有產品高出3%至5%；在美國市場推出矽水膠產品，預期這些新產品將成為今年營收成長的最佳動能。

他指出，望隼核心技術在於光學設計、材料、製程及設備自動化智能化技術開發，並藉由在各國產品證照的超前部署，持續發展差異化、功能性產品，期待在價格競爭的市場態勢下，以新產品拉開與競爭者距離。（編輯：張均懋）1140523