加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

首屆信徒文化季登場 歌手樂團齊聚白沙屯天德宮

2025/5/23 15:36（5/23 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
音樂人柯大堡（左）發起第一屆「信徒文化季」，21日在白沙屯天德宮登場，以音樂為媒介，打造一場屬於台灣獨特的酬神音樂節。（三川娛樂提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月23日
音樂人柯大堡（左）發起第一屆「信徒文化季」，21日在白沙屯天德宮登場，以音樂為媒介，打造一場屬於台灣獨特的酬神音樂節。（三川娛樂提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北23日電）白沙屯媽祖遶境吸引許多民眾觀注，藝人亦熱情參與，由音樂人柯大堡發起第一屆「信徒文化季」，日前在白沙屯天德宮登場，歌手、樂團齊聚，打造一場獨特的酬神音樂節。

根據三川娛樂今天發布新聞稿，包括震樂堂、賴銘偉、酷麻嗨樂隊、法比、鳳鳴齋國樂團、曾立馨與Hug Muzik、林姍與蔡家蓁等藝人及團體參與。

柯大堡表示，在他人生最低潮時，他曾背著「王爺公」走上七彩湖，一路上雖然有許多艱辛難關，回頭看，神像就在身後，讓他深刻體會到信仰的陪伴與支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯大堡說，發起這場「信徒文化季」，就是希望把這份親身經歷過的信仰能量，運用自己擅長的詞曲能力轉化為音樂，透過現場的歌聲傳遞給更多人，給予大家勇氣以及自信。

21日現場演出將廟會信仰與現代搖滾強勢結合，包括震樂堂以鼓陣震撼開場，法比鳳鳴齋國樂團帶來新國樂美學，「搖滾宮主」賴銘偉將宮廟文化轉化為熱血搖滾能量。（編輯：李亨山）1140523

柯大堡
公視台語台文學跳曼波 尋訪「百變宋澤萊」柯大堡發起信徒文化季 白沙屯開爐大典前登場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：