首屆信徒文化季登場 歌手樂團齊聚白沙屯天德宮

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）白沙屯媽祖遶境吸引許多民眾觀注，藝人亦熱情參與，由音樂人柯大堡發起第一屆「信徒文化季」，日前在白沙屯天德宮登場，歌手、樂團齊聚，打造一場獨特的酬神音樂節。

根據三川娛樂今天發布新聞稿，包括震樂堂、賴銘偉、酷麻嗨樂隊、法比、鳳鳴齋國樂團、曾立馨與Hug Muzik、林姍與蔡家蓁等藝人及團體參與。

柯大堡表示，在他人生最低潮時，他曾背著「王爺公」走上七彩湖，一路上雖然有許多艱辛難關，回頭看，神像就在身後，讓他深刻體會到信仰的陪伴與支持。

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柯大堡說，發起這場「信徒文化季」，就是希望把這份親身經歷過的信仰能量，運用自己擅長的詞曲能力轉化為音樂，透過現場的歌聲傳遞給更多人，給予大家勇氣以及自信。

21日現場演出將廟會信仰與現代搖滾強勢結合，包括震樂堂以鼓陣震撼開場，法比鳳鳴齋國樂團帶來新國樂美學，「搖滾宮主」賴銘偉將宮廟文化轉化為熱血搖滾能量。（編輯：李亨山）1140523