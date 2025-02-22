浮現祭22日起台中清水登場 逾30組樂團演出

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市知名在地音樂祭「浮現祭」今、明2天在清水區鰲峰山運動公園登場，除台灣在地樂團外，還有日、韓、泰、馬來西亞、新加坡等海外超過30組歌手和樂團演出。

由台中市政府新聞局協辦多年的在地知名音樂祭「浮現祭」，今年邁向6週年，22日至23日在清水鰲峰山運動公園登場，除美秀集團、HUSH、麋先生 MIXER、拍謝少年、溫蒂漫步、芒果醬等台灣在地代表熱門樂團外，還有日、韓、泰、馬來西亞、新加坡等海外超過30組歌手和樂團，陣容超越浮現祭歷年紀錄。

台中市新聞局表示，浮現祭近幾年於鰲峰山運動公園舉辦，成功建立台中在地音樂祭品牌，自活動舉辦以來，參與人次逐年攀升，為清水帶來龐大的觀光效益及商機，去年浮現音樂祭吸引約3萬人次參與，今年預估參與人次將更多。

新聞局指出，浮現祭這次也推出豐富多元的免費舞台，帶領樂迷導覽清水，除了去年很受歡迎的「狛犬舞台」及「紫雲巖舞台」，今年更新增在清水眷村舉行的「Go Go Fest」舞台，創造地方共榮文化體驗。

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浮現音樂祭創辦人老諾指出，今年有來自大阪的KANA-BOON作為此次重點壓軸團之一，2014年為「火影忍者疾風傳」創作主題曲「Silhouette」創下串流音樂破億點閱絕佳成績。

適逢2025年經典賽資格賽比賽期間，新聞局表示，浮現祭特別與中華職業棒球大聯盟（CPBL）攜手挑戰跨域合作登台，邀請樂團P!SCO合作職棒啦啦隊演出彩蛋驚喜節目，也是台灣音樂史上首次將職棒5組隊伍的啦啦隊都帶到音樂祭進行演出。（編輯：謝雅竹）1140222