屏東三大日音樂節 許富凱、血肉果汁機跨界再現

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東三大日音樂節今天持續於縣立體育館熱力開唱，第2天以樂團為主題；壓軸金曲組合、台語歌王許富凱與樂團血肉果汁機再現跨界經典，現場湧入7.5萬人次。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，屏東三大日音樂節第2天以樂團為主題，由芒果醬、小男孩樂團、宋德鶴、溫室雜草，以及許富凱攜手血肉果汁機跨界壓軸演出。

屏東縣長周春米晚間驚喜登台，與許富凱合唱經典歌曲「愛情限時批」，引爆全場歡呼及尖叫聲不斷，現場湧入7.5萬人次，同時線上直播也吸引近10萬人次觀看。

傳播處表示，許富凱首度站上屏東三大日音樂節舞台，就與血肉果汁機強勢合體，演出跨界神曲「伊的身邊已經有別人2023」，重磅組合一登場，瞬間點燃全場情緒，超過萬名樂迷在現場一起熱血，體育館前草地及仁愛路市集擠滿樂迷、熱鬧非凡。

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傳播處指出，屏東三大日音樂節自2018年舉辦至今已邁入第8年，成為每年春天最大場音樂節慶活動，卡司一年比一年精彩，有別於4月初在墾丁舉辦的「台灣祭」，三大日音樂節分別以經典、文青、搖滾為主題，讓大家連續3天沉浸在風格多元音樂氛圍中，感受屏東春日魅力。

傳播處提及，明天為三大日音樂節最後一天，亞洲舞王羅志祥、金曲歌后楊乃文、Bii畢書盡、美秀集團、安吉等重量級藝人將接力演出；現場還有限定文創商品可供選購，春天音樂市集更集結超過百攤美食與手作小物。（編輯：龍柏安）1140412