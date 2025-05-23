加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／川普禁哈佛收國際生 校友憂衝擊學術地位
首頁 / 兩岸
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 兩岸

中國打造戰略堡壘與美抗衡 2024年研發資金達15兆

2025/5/23 18:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）華爾街日報報導，中國為與美國抗衡而打造「戰略堡壘」，在自給自足的政策驅動下，人工智慧等領域快速發展，2024年整體研發資金達5000億美元（約新台幣15兆元）。但自給自足造成的巨大浪費將加劇其債務負擔，長遠可能會阻礙經濟發展。

報導說，中國在2015年推出「中國製造2025」，將機器人、航空航太和新能源汽車等10個產業定為國家重點發展領域。

川普（Donald Trump）首次入主白宮後，2018年美中爆發貿易戰，之後拜登（Joe Biden）執政期間，美國試圖與歐洲盟友合作，阻止中國取得半導體等先進技術，促使中方更決心要達到自給自足。

報導指出，2024年中國光是在研發方面就投入5000億美元，是習近平2012年出任中國領導人時的3倍。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，以購買力平價計算，中國在研發方面投入的資金幾乎與美國一樣。

中國其中一項重點投資是人工智慧（AI）。2024年一項研究指出，2000年至2023年，中國政府創投基金向9600家AI公司投資了近2000億美元。

中國AI技術的進步增強其製造實力。中國企業購買的工業機器人數量是世界其它地方的總和，這使一些工廠能嘗試以高度自動化方式運作。在過去10年，在中國安裝的機器人有3/4來自日本或德國等外國製造商，但2023年中國機器人製造商占據近一半的本土市場。

在人形機器人領域，總部位於深圳的優必選（UBTech）等中國公司正與特斯拉等美國公司競爭。在電動車工廠，人形機器人正接受訓練進行汽車零件分類等工作。

報導提到，中國的自給自足能力已延伸至核電等高度敏感領域。中國自主研發的核電廠技術「華龍一號」已投入運作，使中國能夠更好地控制成本和建造時間，同時消除美國可能拒絕向中國出售更多核電機組的風險。中國有能力在約5至6年內再建造其它「華龍一號」核電廠。

報導指出，在許多新興產業中，中國以政府補貼和其他財政支持來推動企業相互競爭，以提高效率和創新。中國電池製造商寧德時代和比亞迪，在過去3年共獲得數十億美元的補貼；同時，該兩家公司宣稱共投入逾200億美元的研發資金。

最近幾週，寧德時代和比亞迪相繼宣佈已開發新的快速充電系統，可將電動車的充電時間縮短至5分鐘。

另外，中國目前擁有全球約2/3的玉米儲備，並已建立龐大的石油和金屬儲備。美國國防部估計，近年中國核彈頭庫存增加了2倍，達到600多枚；在太空領域，中國已經發射了數百顆衛星來監測地球的每個角落。

報導又表示，中國領導人將自給自足策略視為防範外國侵略，包括加強發展先進晶片。摩根士丹利預計，中國在繪圖處理器（GPU）的自給率將從2021年的11%增至2027年的82%。

google news透過 Google News追蹤中央社

報導提到，中國近年減少對外依賴，2023年中國的進口總額下降至GDP的18%以下，而10年前約為22%。但2024年，中國進口價值超過2.5兆美元的商品，其中1640億美元來自美國。中國龐大的人口意味著，在某些領域要完全自給自足幾乎是不可能。

報導指出，習近平曾表示，中國的社會主義和國家計畫體制非常適合贏得未來科技競賽，使國家能夠將資源集中在有需要的地方；但自給自足造成的巨大浪費將加劇中國的債務負擔，長遠可能會阻礙經濟發展。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1140523

習近平
與習近平通話 馬克宏：兩國企業須能公平競爭習近平與馬克宏通話 稱中法要維護國際貿易規則
摩根士丹利
大摩預料中國第二季經濟再走弱 名目GDP可能跌破4%昇達科前進華府衛星展 看好低軌衛星營收今年續旺
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
將夢想化為真實 DeepMind高層談AI助攻台灣
14
更多編輯台推薦新聞：