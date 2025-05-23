中國打造戰略堡壘與美抗衡 2024年研發資金達15兆

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（中央社台北23日電）華爾街日報報導，中國為與美國抗衡而打造「戰略堡壘」，在自給自足的政策驅動下，人工智慧等領域快速發展，2024年整體研發資金達5000億美元（約新台幣15兆元）。但自給自足造成的巨大浪費將加劇其債務負擔，長遠可能會阻礙經濟發展。

報導說，中國在2015年推出「中國製造2025」，將機器人、航空航太和新能源汽車等10個產業定為國家重點發展領域。

川普（Donald Trump）首次入主白宮後，2018年美中爆發貿易戰，之後拜登（Joe Biden）執政期間，美國試圖與歐洲盟友合作，阻止中國取得半導體等先進技術，促使中方更決心要達到自給自足。

報導指出，2024年中國光是在研發方面就投入5000億美元，是習近平2012年出任中國領導人時的3倍。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，以購買力平價計算，中國在研發方面投入的資金幾乎與美國一樣。

中國其中一項重點投資是人工智慧（AI）。2024年一項研究指出，2000年至2023年，中國政府創投基金向9600家AI公司投資了近2000億美元。

中國AI技術的進步增強其製造實力。中國企業購買的工業機器人數量是世界其它地方的總和，這使一些工廠能嘗試以高度自動化方式運作。在過去10年，在中國安裝的機器人有3/4來自日本或德國等外國製造商，但2023年中國機器人製造商占據近一半的本土市場。

在人形機器人領域，總部位於深圳的優必選（UBTech）等中國公司正與特斯拉等美國公司競爭。在電動車工廠，人形機器人正接受訓練進行汽車零件分類等工作。

報導提到，中國的自給自足能力已延伸至核電等高度敏感領域。中國自主研發的核電廠技術「華龍一號」已投入運作，使中國能夠更好地控制成本和建造時間，同時消除美國可能拒絕向中國出售更多核電機組的風險。中國有能力在約5至6年內再建造其它「華龍一號」核電廠。

報導指出，在許多新興產業中，中國以政府補貼和其他財政支持來推動企業相互競爭，以提高效率和創新。中國電池製造商寧德時代和比亞迪，在過去3年共獲得數十億美元的補貼；同時，該兩家公司宣稱共投入逾200億美元的研發資金。

最近幾週，寧德時代和比亞迪相繼宣佈已開發新的快速充電系統，可將電動車的充電時間縮短至5分鐘。

另外，中國目前擁有全球約2/3的玉米儲備，並已建立龐大的石油和金屬儲備。美國國防部估計，近年中國核彈頭庫存增加了2倍，達到600多枚；在太空領域，中國已經發射了數百顆衛星來監測地球的每個角落。

報導又表示，中國領導人將自給自足策略視為防範外國侵略，包括加強發展先進晶片。摩根士丹利預計，中國在繪圖處理器（GPU）的自給率將從2021年的11%增至2027年的82%。

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報導提到，中國近年減少對外依賴，2023年中國的進口總額下降至GDP的18%以下，而10年前約為22%。但2024年，中國進口價值超過2.5兆美元的商品，其中1640億美元來自美國。中國龐大的人口意味著，在某些領域要完全自給自足幾乎是不可能。

報導指出，習近平曾表示，中國的社會主義和國家計畫體制非常適合贏得未來科技競賽，使國家能夠將資源集中在有需要的地方；但自給自足造成的巨大浪費將加劇中國的債務負擔，長遠可能會阻礙經濟發展。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1140523