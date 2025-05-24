川普：對蘋果三星等手機製造商徵關稅 擬6月底實施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓23日專電）美國總統川普今早警告蘋果公司，其在美國銷售的iPhone若非在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅。他下午進一步表示，徵稅對象不只蘋果，還包括韓國三星等所有手機製造商，預計6月底公布實施。

川普（Donald Trump）今早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我很久以前就告訴蘋果的（執行長）庫克（Tim Cook），我期盼在美國銷售的iPhone能在美國製造和生產，而非印度或其他地方。」

他還說，如果在美國銷售的iPhone非於美國當地製造，蘋果（Apple）「需向美國支付至少25%關稅」。

川普下午在白宮橢圓形辦公室簽署有關擴增核能生產的行政命令後接受媒體提問。被問及可能對蘋果加徵關稅一事，他回應表示，不只是蘋果，還包括三星等所有手機製造商，否則就不公平。

他指出，相關措施預計在6月底公布實施，「不過如果他們在美國建廠，就不會有關稅。」對於庫克表示蘋果會去印度建廠，他的回應是，「去印度沒問題，但你不能想把產品賣到（美國）這裡，卻不負擔關稅。」

至於媒體問及，為何有信心蘋果能在美國以消費者能接受的價格製造產品？川普表示，現在很多流程都已自動化，「這些工廠很了不起」，蘋果和許多晶片公司都已表達擴大對美投資。

他還說，關稅措施並非是要傷害美國企業，而是有助吸引大量投資，創造美國就業機會。若企業想在美國賣產品，在通常情況下，會被要求在美國生產產品，但並非所有產品都是如此，「有些產品我們不想自行生產」，從其他地方進口相對划算，但有些類型的產品，像是汽車，「我們希望自己生產」。

川普下午接受媒體提問時也發生一段插曲，他放在桌上的手機數度響起，現場記者好奇問說，「那是iPhone嗎？」川普回應，「是啊，幸好它是。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

路透社上月報導，川普對中國課徵高關稅，引發外界擔憂iPhone供應鏈及其價格將上漲之際，蘋果將印度定位為替代中國的製造基地。

庫克在5月初法人說明會中透露，因應關稅變數，蘋果持續調整供應鏈產能布局，到第2季大部分銷售至美國市場的iPhone產品，主要由印度廠區生產。至於在美國以外市場，庫克指出，蘋果大部分產品的生產來源地仍以中國為主。（編輯：陳慧萍）1140524