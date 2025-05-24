川普為何想對iPhone徵關稅？美歐之爭有何影響 分析一次看

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天在全球貿易戰再次出手，揚言要對歐盟銷美商品課50%關稅，並對iPhone和其他海外生產的智慧型手機課新關稅。此舉恐再刺激美國物價上漲並引發新的市場動盪。

華爾街日報指出，川普是以貿易談判膠著及對方存在像增值稅這類不公措施為由，威脅對歐盟商品課50%關稅；對蘋果iPhone與其他海外製造智慧手機加徵25%關稅，則是為逼使產商到美國生產。

川普想逼蘋果回美生產

川普23日先是社媒發文威脅蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook），將對海外生產的iPhone加徵至少25%關稅，稱「我早就告訴蘋果公司的庫克，希望他們在美國製造、組裝要在美銷售的iPhone，而不是在印度或其他地方」約莫半小時後，他又發文指歐盟在貿易問題上「非常難打交道」。

到23日傍晚，川普在橢圓形辦公室告訴媒體，25%手機關稅可能不光對蘋果，還適用於三星或任何其他在美國境外生產產品的手機公司，否則就不公平。他還說手機關稅可能「6月底」開徵。

川普對在中國製造的商品提高關稅後，蘋果就加碼把大部分銷往美國的iPhone轉到印度生產，以便以印度為原產國支付較低關稅。

但川普上週就蘋果計劃把許多銷往美國裝置的最終組裝移往印度一事責備庫克，重申他要求蘋果必須把生產製造帶回美國。美國財長貝森特（Scott Bessent）今天在福斯新聞（Fox News）訪問時還提到，行政部門正嘗試說服蘋果在美製造半導體。

科技專家們講過，縱使把部分iPhone製造環節移回美國可行，但要在美國完成所有零組件生產和整機組裝，將面臨重重挑戰且成本高昂。iPhone所含大量精密零件來自許多國家且主要在中國組裝，美國不僅缺乏中國已有的完備基礎設施，也沒有足夠技術熟練工人支應如此大規模組裝需求。

川普對美歐談判膠著不耐

川普4月對幾乎所有貿易夥伴祭出所謂對等關稅（reciprocal tariffs），對歐盟的稅率訂在20%，後來旋即暫緩對等關稅90天以便進行談判。美國目前對歐盟商品暫時保留10%基準關稅，而汽車等一些特定歐盟產品則被徵更高關稅。

川普長期就貿易問題批評歐洲，他今天在貼文稱與歐盟的貿易談判「毫無進展」，還說50%的關稅將於6月1日生效。

歐盟一直不願意遷就川普一些要求，尤其是川普政府視為不公平貿易手段的增值稅。歐盟執委會負責經濟政策的執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）之前表明，增值稅不在雙邊貿易談判範疇內。

杜姆布羅夫斯基斯這週還在G7財長會議暗諷川普團隊，指美國要的貿易協議對全球經濟來說只是「次級品」，還說連聯合聲明中的貿易措辭，盟國也得向華府妥協。

市場指關稅威脅應是促談策略

華盛頓郵報指出，華爾街對川普今天這波宣布的反應還算平淡，標普500指數（S&P 500 Index）收盤下跌不到 1%。包括巴克萊銀行（Barclays Bank）和凱投宏觀（Capital Economics）的分析師都認為，這波新關稅威脅只是談判策略。

華郵認為，川普將美歐間的貨貿失衡過度誇大，也忽略去年美國對歐有高達700億美元的服貿順差。

金融時報指出，川普揚言對歐盟銷美商品課50%關稅，受衝擊最大領域將包括藥品、航太、汽車等。根據歐盟執委會數據，美國是歐盟最大單一貿易夥伴，2024年歐盟對美商品出口總值超過5300億歐元，佔全部商品出口的20%。以國別來看，德、法、義與愛爾蘭都是歐盟裡的對美出口大戶。

根據歐盟統計局（Eurostat）數據，2024年歐盟出口至美國的最大宗商品為藥品，銷往美國市場的藥品總額近800億歐元。此外，波音（Boeing）與空巴（Airbus）兩航太巨頭都從世界各地進口零組件製造飛機，從日、義尋求零組件的波音特別易受川普這波關稅衝擊。

不知川普要什麼 歐盟陷困境

紐約時報引述德國智庫「基爾世界經濟研究所」（IfW）的估計，川普這波關稅短期內會導致歐盟對美出口減少20%、美國國內物價上漲超過6%。

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紐時指出，歐盟已提出只要美方願意比照，他們將把工業品的關稅調降為零，也願意加購美國能源。然而歐洲官員常苦惱於弄不懂美方究竟要什麼，也不知道川普政府裡除他本人外，到底誰說了算。

在談判進展遲緩下，歐盟持續準備反制措施，擬對包括機械、服裝、大豆甚至波本酒等一系列美國商品加徵更高關稅。歐方此舉目的是促美方上談判桌，但顯然華府不太吃這套。（譯者：陳亦偉）1140524