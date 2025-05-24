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宋柏翰妨礙跑壘學經驗 一軍高強度教練勉放開打

2025/5/24 17:27（5/24 17:51 更新）
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中職台鋼雄鷹隊野手宋柏翰（右）23日比賽中守備夾殺出現妨礙跑壘，他24日受訪表示，有回頭看影片，之後傳完球要閃快一點，面對一軍大場面還是會緊張。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月24日
中職台鋼雄鷹隊野手宋柏翰（右）23日比賽中守備夾殺出現妨礙跑壘，他24日受訪表示，有回頭看影片，之後傳完球要閃快一點，面對一軍大場面還是會緊張。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月24日
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職台鋼雄鷹隊野手宋柏翰昨天守備夾殺出現妨礙跑壘、被記上失誤，他表示有回頭看影片，之後傳完球要閃快一點；生涯一軍首安還沒出現，他坦言還是會緊張，教練也鼓勵「放開去打」。

宋柏翰是去年雄鷹隊選秀第3輪選入好手，本季在二軍出賽打擊表現亮眼，是二軍打擊王、安打王，20日生涯首度升上一軍，當天馬上獲得出賽機會，昨天也有先發出賽，目前一軍2場出賽總計5打數首安還沒有出爐，吞下4次三振，昨天靠著不死三振上壘、替球隊跑回1分。

宋柏翰昨天先發守一壘，1局下守備遇到狀況，龍隊張政禹在三壘、本壘間被夾殺，宋柏翰沒持球在跑壘路徑上被張政禹的手碰到，形成妨礙跑壘、張政禹得分算數，宋柏翰則被記上失誤。

宋柏翰今天賽前受訪表示，回去有看影片，但狀況發生就發生了，教練也有提醒，有學到經驗，傳完球之後會閃快一點。

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宋柏翰本季二軍打擊表現不錯，但他表示，上到一軍明顯體會到一、二軍強度的差異，接到升一軍電話時很開心，但首次面對這麼大的場面，還是蠻緊張的，遇到問題就多問、多學，教練團也有鼓勵他放開去打。

宋柏翰今年在二軍除了熟悉的一壘外，也有多練三壘守位，目前一軍出賽守備位置都是一壘，他表示，上一軍後練習也會練三壘，三壘和一壘無論距離和角度都不一樣，也都是挑戰。（編輯：張銘坤）1140524

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