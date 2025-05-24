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妨礙跑壘屬主觀認定 洪一中：就看球員臨場反應

2025/5/24 17:47
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職台鋼雄鷹昨天與味全龍比賽出現妨礙跑壘狀況，雄鷹隊總教練洪一中表示，那是主審主觀認定，也提到對球員來說夾殺從小到大做過不下千次，還是要看臨場反應。

雄鷹隊昨天在台北大巨蛋與味全龍隊交手，1局下龍隊跑者張政禹在三壘、本壘間被夾殺，過程中張政禹手碰到未持球雄鷹隊守備員宋柏翰，雄鷹隊被判妨礙跑壘、張政禹得分算數，雄鷹隊總教練洪一中也有上場了解。

洪一中今天賽前受訪表示，其實場上有些角度在休息區沒辦法看的這麼清楚，所以上去了解一下狀況，但妨礙跑壘這個是主觀上的認定，也坦言自己從打球開始到現在，其實也搞不太清楚依據是什麼，主觀上的認定很難抗議，裁判的決議就會尊重。

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被問起賽後是否有在提醒球員什麼，洪一中表示，球員從少棒開始打球，夾殺的守備相信做過不下千次，其實就是要看球員臨場反應。

雖然妨礙跑壘不能提出重播輔助判決，但洪一中也提到，台灣拍攝角度還是太少，也提出建議，像大巨蛋這樣的室內球場，或許就可以多在天花板架設攝影機，提供更多輔助判決的角度依據。（編輯：張銘坤）1140524

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