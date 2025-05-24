接見世衛行動團 總統：加入WHO參與WHA是不變理念

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統賴清德今天接見「世衛行動團」表示，固然台灣今年無法加入，但不會因此而放棄，也不會因為沒有預算、或因為美國未加入而離開；為了台灣2300萬人的健康人權，以及全世界更好的健康福祉，加入WHO、參與WHA是不變理念。

總統賴清德今天上午接見「世衛行動團」，首先聽取「世衛行動團」團長暨衛福部長邱泰源進行成果報告，以及無任所大使吳運東這些年參與「世衛行動團」的經驗分享。

總統致詞表示，熱烈歡迎「世衛行動團」回到台灣，「大家辛苦了」。此次「世衛行動團」由邱泰源擔任團長，率領包括醫衛專業團體、醫事青年團、民團、僑團，並在立委視導團監督下前進日內瓦，站在第一線為台灣爭取醫療人權，也贏得國際社會對台灣的肯定，他要代表國家感謝邱泰源及各位成員的辛勞。

總統指出，吳運東過去25年來，造訪日內瓦、日本以及歐洲各國，遊說各國支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。儘管吳運東已87歲，仍四處為國家奔波，這向國際社會證明台灣健康工作做得很好、醫療服務也很好，吳運東一站出來，就是台灣健康品牌。

總統表示，很遺憾台灣今年仍未受邀參與世界衛生大會（WHA），加上經費被刪一大筆，但這並未改變爭取台灣健康人權的決心。此次「世衛行動團」在日內瓦舉辦超過40場的雙邊會談、國際論壇及國際記者會等，也首次與日內瓦大學醫院及國際醫院聯盟簽署合作備忘錄，充分展現台灣爭取加入WHO的決心。

總統說，除了顧及台灣的健康人權，也很樂意參與世界、在世界公共衛生健康人權上做出貢獻。

總統提到，WHO特別強調「不遺漏任何一個人」，但是很可惜，卻遺漏了台灣2300萬人。邱泰源與衛生福利部次長呂建德在日內瓦撐起「三腳椅」塑像，向國際社會傳達「如果有台灣，世界衛生組織會像四腳椅一樣更加穩固」理念，也感謝邦交國貝里斯代表在WHA上慷慨陳詞，希望國際社會能夠支持台灣參與，呼應「椅子若有四根腳，會更加周延」。

總統說，不僅邦交國替台灣發聲，今年WHA共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表，也直接或間接公開表明對台灣的支持。今年WHA主題是「One World for Health」（共創健康世界），台灣雖不是WHO的會員國，也未受邀參與WHA，但這樣的理念與台灣的理念不謀而合，台灣會持續推動。

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總統指出，他是醫療背景，深知健康的重要，健康不分黨派、族群，是社會最關心的議題。除了讓民眾健康，也非常關注像是SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、COVID-19等全球性未知傳染病，隨時可能威脅全世界及台灣，這也是他上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」的原因，期盼讓民眾更健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣，這與WHO的宗旨一致。

總統表示，固然台灣今年無法加入，但不會因此而放棄，也不會因為沒有預算、或因為美國沒有加入而離開。為了台灣2300萬人的健康人權，以及全世界更好的健康福祉加入WHO、參與WHA，是不變的理念，「大家一起努力」。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140524