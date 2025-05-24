美將退出WHO衝擊世衛大會 台灣堅定參與推醫衛貢獻

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）美國將退出世界衛生組織，台灣世衛行動團分享今年明顯感受到世衛大會正面臨財源、運作等挑戰，但總統賴清德明確指示行動團，台灣堅定參與，讓世界看到台灣醫衛貢獻的步調不改變。

衛生福利部今天舉行WHA世衛行動團返國記者會，媒體提問聚焦在美國總統川普宣布退出世界衛生組織，台灣世衛行動團的下一步，台灣世衛行動團長、衛福部長邱泰源說，雖美國今年未派代表團參與世界衛生大會，但常駐日內瓦的美方官員仍高度關注台灣的參與，對台灣支持並未減少。

邱泰源表示，在世衛行動團返國記者會前，賴總統接見行動團時，期許這股支持力量能持續發展，並朝向更加多元化的方向前進，使台灣堅強的醫療實力得以充分展現。不論外在環境如何變化，我們會持續行動，走該走的路，結合官方與民間力量，以關懷國際醫衛的心，面對所有國際組織。

台灣世衛行動團發言人、衛福部次長呂建德說，美國宣布退出世衛組織，這次連行動團都感受到世界衛生大會一定程度的影響，包含財務資源與內部組織運作。未來將持續密切觀察後續發展，賴總統已明確指示，台灣仍應持續向世界衛生組織發聲，積極向國際社會展現台灣醫衛領域實力。

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雖今年台灣世衛行動團經費受限，銳減1/3成員數，但邱泰源認為，這次戰力與成果不減，甚至比過去更豐碩，友邦貝里斯以三腳椅為喻納入台灣才完整，他與呂建德特地前往廣場舉起缺腳椅表達決心；這次也與國際醫院聯盟、日內瓦醫學院簽署（MOU），交流智慧醫療與慢性病、感染病防治。

台灣醫療、科技雙強，智慧醫療是兩者結合的火花，衛福部資訊處長李建璋說，醫院在倫理框架之下將智慧醫療落地，與官方成立負責任AI執行中心、臨床AI取證驗證中心及AI影響性研究中心，尤其台灣電子病歷標準是亞洲最完整，讓國際組織留下深刻印象。（編輯：李亨山）1140524