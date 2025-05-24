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外交部：國際社會強力支持台灣參與WHO 各國發聲挺台

2025/5/24 13:22
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（中央社記者吳書緯台北24日電）外交部今天指出，第78屆世界衛生大會（WHA）總討論已結束，在外交部、衛福部及駐外各館處積極努力下，國際社會對台灣的支持力道較去年有增無減，充分顯示台灣爭取參與世界衛生組織（WHO）的正當性及必要性廣獲國際認同。

外交部統計，具有WHO會員身分的11個台灣友邦今年除均為台灣提案外，並分別在大會及委員會為台灣仗義執言；日本、英國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、捷克、立陶宛、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、拉脫維亞、以色列、荷蘭及瑞典共15個理念相近國家及歐盟（由波蘭代表）也接力發聲挺台。

外交部今天發布新聞稿表示，國際社會對台灣的支持力道較去年有增無減，充分顯示台灣爭取參與世界衛生組織（WHO）的正當性及必要性廣獲國際認同，更證明中國及其扈從國家惡意扭曲聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議，阻撓台灣參與的做法不僅荒謬，並且未獲廣泛國際瞭解及支持。

針對中國及其扈從國家有關聯大及WHA決議的謬論，日本、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞及貝里斯更公開嚴正駁斥，強調該兩決議與台灣無關，也不能作為排除台灣參與WHO及聯合國體系與其他多邊論壇的依據。

外交部今年首度在WHA場外舉辦「智慧醫療應用說明會」，台灣業者「宏碁智醫」（Acer Medical）及「廣達電腦」（Quanta Computer）的分享獲得高度關注及詢問，不僅成功展現台灣研發及運用智慧醫療的強大專業能力，更有助開創商機。

由立委王正旭、王育敏及劉書彬所組成的跨黨團立委視導團，也積極出席包括國際記者會在內的各項推案活動，以實際行動向國際社會傳達台灣朝野不分黨派，共同支持政府推動參與WHO的強大民意。

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外交部及各駐外館處也積極進洽國際媒體刊登衛福部長專文，並透過外館投書、學者專家專欄及友台評論宣傳，總計達382篇。外交部及外館各語版臉書、IG、Threads、X等新媒體平台相關貼、推文則共計2540則，總曝光、觸及數逾290萬人次。

外交部指出，將持續與衛福部攜手合作，結合公私部門資源，將「醫療外交台灣隊」推廣至國際舞台，秉持「勇敢自信、世界同行」的精神，透過「總合外交」作為，爭取更多國家與「台灣一起拚」（Chip in with Taiwan），以促成「共創健康世界」（One World for Health）目標的早日實現。（編輯：翟思嘉）1140524

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