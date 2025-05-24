美國紐澤西州議會 聯合聲明挺台參與WHA

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（中央社記者廖漢原紐約23日專電）美國紐澤西州議會台灣連線跨黨派議員22日發表聯合聲明，首次提及聯合國2758號決議遭不當曲解，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

第78屆世界衛生大會在瑞士日內瓦召開之際，紐澤西州議會台灣連線跨黨派議員22日發布聯合聲明，首度提及聯合國2758號決議遭不當曲解，試圖阻止台灣加入國際組織，同時支持美國持續協助台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、聯合國及其他國際機構。

州參議員強森（Gordon Johnson）及州眾議員卡拉賓查克（Robert Karabinchak）以台灣連線共同主席身分，22日攜手主持首次在州首府翠登（Trenton）舉辦的「台灣傳統日」茶會，期間向駐紐約辦事處長李志強致贈聯合聲明，頒贈感謝狀予紐澤西台灣商會。

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紐澤西州台商、僑界領袖與20位州參眾議員出席活動，展現紐澤西州議會對台灣的支持。

李志強致詞強調，總統賴清德早前提出將成立台灣主權基金，打造國家級投資平台，有助未來台美貿易互動；同時肯定紐澤西州台商及僑胞長期深耕，厚植台灣與紐澤西州情誼。（編輯：陳慧萍）1140524